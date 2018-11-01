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01.11.2018,  
17:03
Текст:  Светлана Цыганкова

Литовская элитная бригада "Железный волк" вошла в Бундесвер Германии

Фото: Ministry of National Defence Republic of Lithuania/wikimedia.org Фото: Ministry of National Defence Republic of Lithuania/wikimedia.org
Фото: Ministry of National Defence Republic of Lithuania/wikimedia.org

В министерстве обороны Литвы подписали соглашение о передаче элитной моторизированной пехотной бригады Gelezinis vilkas ("Железный волк") бундесверу. Как заявили при подписании, части армий двух наций будут сотрудничать, что улучшит планирование и повысит эффективность проведения боевых операций.

Фото: Motorpferd
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Соглашение подписали командующий сухопутными войсками литовской армии Вальдемарас Рупшис и генерал-лейтенант ВС ФРГ Йорг Фолльмер, сообщает издание Janes'360.

Немецкие военные отметили, что соглашение является основой для интенсивного обучения: литовских офицеров прикрепят к двум танковым дивизиям - первой и десятой, чтобы улучшить сотрудничество и функциональную совместимость.

Однако, об этом уже пишет Sputnik Литва, по принципу армейского единоначалия и по факту литовские военнослужащие отныне не взаимодействуют с немецкими военными, а подчиняются иностранному командованию.

Бригада "Железный волк" сформирована в 1990 году. В ее состав входит пять батальонов. Управление и штаб располагаются в поселке Рукла, батальоны дислоцированы в Алитусе, Рукле и Паневежисе.

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