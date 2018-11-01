Новости

Мэттью Макконахи и Хью Грант сыграют в новом фильме Гая Ричи 15:10
В Дагестане пять человек пострадали при возгорании машины 15:08
Эксперт: При объявленных ценах Lada Xray Cross не выглядит фаворитом 15:07
Завершились масштабные пятидневные учения Черноморского флота 15:07
Власти Москвы отменили строительство ТПУ "Строгино" 15:06
В Кабардино-Балкарии КамАЗ сбил двоих полицейских 14:59
Дамаск призывает "Аэрофлот" возобновить полеты в Сирию 14:42
Нурмагомедов назвал условие проведения боя с Мейвезером 14:40
В Архангельск для расследования взрыва прибыли сотрудники СКР 14:39
СК попросил суд арестовать фигуранта по делу экс-главы УФАС Дагестана 14:39
"Евгения Онегина" впервые перевели на чеченский язык 14:36
В Минкультуры объяснили ситуацию с прокатом фильма "Хантер Киллер" 14:34
"Роскосмос" обнародовал видео аварии "Союза-ФГ" с бортовых камер 14:30
Ишингер выступает за сохранение приверженности ДРСМД 14:25
ЦОДД предсказал пробки до позднего вечера 14:20
Суд заочно арестовал нового обвиняемого по делу "Зимней вишни" 14:19
Пополнить карту "Тройка" через приложение временно нельзя из-за сбоя 14:07
В приквеле "Игры престолов" сыграет звезда "Полдарка" Джош Уайтхаус 14:00
Медведев освободил Минкина от должности директора Курчатовского института 13:58
Видео: Как правильно брать кредит 13:53
"Вседорожный" Lada Xray: Стала известна дата начала продаж 13:50
Полет ракетоносцев Ту-160 сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии 13:47
Здание челябинского правительства эвакуировано из-за звонка о бомбе 13:46
В Москве женщину насмерть сбило отлетевшее от грузовика колесо 13:43
Трагедию уничтожения Минского гетто обсудят историки России и Беларуси 13:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
1 ноября 2018 г.

Закон Магаданской области от 1 ноября 2018 года № 2305-ОЗ "О величине прожиточного минимума пенсионера в Магаданской области в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2019 год"

Дата подписания 1 ноября 2018 г.
Опубликован 1 ноября 2018 г.

Принят Магаданской областной Думой 26 октября 2018 года

Статья 1

Установить на 2019 год величину прожиточного минимума пенсионера в Магаданской области в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года №178-ФЗ "О государственной социальной помощи", в размере 15 460 рублей.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Магаданской области С.К.Носов

 

Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией