Мэттью Макконахи и Хью Грант сыграют в новом фильме Гая Ричи

В касте нового проекта Гая Ричи, постановщика картин "Карты деньги, два ствола" и "Большой куш", пополнение - английский актер Хью Грант.

Как напоминает Газета.ru, Грант присоединился к ранее заявленным актерам Кейт Бекинсейл, Мэттью Макконахи и малайзийцу Генри Голдингу ("Простая просьба" Фига).

Лента называется "Крутые парни" (Toff Guys) и будет криминальной драмой, рассказывающей о конфликте европейских преступников с молодой порослью наркоторговцев.

Гай Ричи - режиссер ленты, соавтор сценария и сопродюсер.

Напомним, что впереди у Ричи - "игровой" "Аладдин" - с премьерой 24 мая и третий "Шерлок Холмс" - с Дауни и Лоу.