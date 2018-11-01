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Мэттью Макконахи и Хью Грант сыграют в новом фильме Гая Ричи

НОВОСТЬ01.11.2018, 15:10
Текст:   Олег Усков

В касте нового проекта Гая Ричи, постановщика картин "Карты деньги, два ствола" и "Большой куш", пополнение - английский актер Хью Грант.

Фото: kinopoisk.ru
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Как напоминает Газета.ru, Грант присоединился к ранее заявленным актерам Кейт Бекинсейл, Мэттью Макконахи и малайзийцу Генри Голдингу ("Простая просьба" Фига).

Лента называется "Крутые парни" (Toff Guys) и будет криминальной драмой, рассказывающей о конфликте европейских преступников с молодой порослью наркоторговцев.

Гай Ричи - режиссер ленты, соавтор сценария и сопродюсер.

Напомним, что впереди у Ричи - "игровой" "Аладдин" - с премьерой 24 мая и третий "Шерлок Холмс" - с Дауни и Лоу.

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