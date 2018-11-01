"Морфеус" попытается разгадать загадку НЛО в "Рэндлшемском инциденте"

Талантливый актер, сценарист, продюсер и режиссер, работы которого на театральных подмостках крайне высоко оценены критиками и поклонниками, он же первый темнокожий исполнитель роли шекспировского Отелло Лоуренс "Морфеус" Фишборн примет участие в уфологическом многосерийном проекте от Sony Pictures Television.

Сериал под названием Rendlesham ("Рэндлшемский инцидент") основан на событиях, которые наблюдались в Рэндлшемском лесу в Англии, неподалеку от военных американских баз в конце 1980-го года.

Военные уверяли, что это лишь всполохи и прочий обман зрения, ряд же местных жителей были убеждены, что они встретились с инопланетянами.

Впрочем, история не ограничится XX веком, затронув еще и 2020 год.

Актер сыграет экс-летчика Тайрона, проходившего службу на одной из военных баз в Британии близ Рэндлшемского леса. Герой возвращается сюда вместе со своей семьей, женой Кэрол и сыном Броком, чтобы навестить тяжело больного отца супруги, однако странные события прошлого встречают его с порога.

Напомним, что паралелльно на данную тему выходит проект "Синяя книга" с Эйданом Гилленом.

Всего запланировано восемь серий, а сам сериал задумывается как антология.