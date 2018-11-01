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1 ноября 2018 г.

Закон Новосибирской области от 31 октября 2018 года № 304-ОЗ "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Новосибирской области на 2019 год"

Дата подписания 31 октября 2018 г.
Опубликован 1 ноября 2018 г.
Вступает в силу 1 января 2019 г.

Принят Законодательным Собранием Новосибирской области 30 октября 2018 года

Статья 1

В целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", установить величину прожиточного минимума пенсионера в Новосибирской области на 2019 год в размере 8814 рублей.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор Новосибирской области А.А.Травников

 

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