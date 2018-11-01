Чан Донг Лыонг, «Перед демонстрацией». Вьетнам, 1957 год. Фото: Государственный музей Востока

Музей Востока отмечает 100-летний юбилей масштабной выставкой "Восток. Другая красота". Из огромной коллекции музея отобрано более 400 экспонатов: живопись, графика, костюмы, ювелирные украшения и предметы декоративно-прикладного искусства. 6 залов выставочного пространства на Никитском бульваре условно поделены на регионы: Центральная Азия, Кавказ, Китай, Корея, Япония, Юго-Восточная Азия. В свою очередь, каждый из условных регионов предлагает зрителю путешествие во времени, демонстрируя, как на протяжении веков менялись вкусы жителей и их представления о прекрасном.

По задумке кураторов, тема красоты во всех ее проявлениях раскрывается через образ женщины в искусстве. Если точнее - через многоликий образ восточной красавицы. Крошечные башмачки китайских женщин, прячущие изуродованную ножку - и босые, раскрашенные хной и увешанные бубенчиками ступни индианок. Закутанная в хиджаб загадочная персиянка - и она же в другую эпоху, раскрепощенная и откровенно эротичная. Тоненькие смеющиеся вьетнамские девушки в традиционных шелковых костюмах - и отсылка к кровопролитным событиям, происходившим на их родине в середине прошлого века. Выставка охватывает максимально широкий спектр, адресованный женской красоте в искусстве Востока: рядом с живописью и графикой -свадебные и праздничные платья восточных красавиц, головные украшения и поясные наборы, серьги и браслеты, прикладные предметы разных культур и эпох: как давно ушедших, так и совсем близких.

31 октября 2018 - 20 января 2019 . Адрес: Никитский б-р, 12 А

Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина, "Пикассо&Хохлова"

Семья на берегу моря. Динар, лето 1922 (Национальный музей Пикассо, Париж). Фото: Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина 100 лет назад в православном соборе Парижа были объявлены мужем и женой Ольга Хохлова, русская танцовщица из труппы Сергея Дягилева, и испанский художник Пабло Пикассо. Яркая и мучительная история их отношений продлилась до самой смерти Хохловой в 1955 году, хотя фактически семья распалась за 20 лет до этого, и оказала огромное влияние на творчество художника.

Пушкинский музей совместно с музеем Пикассо в Париже и фондом BAFA, который возглавляет внук Пикассо и Хохловой, Бернар Руис-Пикассо, открывает в Москве масштабную выставку "Пикассо&Хохлова". Произведения художника - от монументальных панно до графики - дополнены огромным количеством архивных документов: писем и открыток, рисунков Пикассо для сына Пауло и коллажей из старых фотографий, которые страдающая Ольга отсылала бывшему мужу, так и не смирившись с расставанием. Куратор выставки Алексей Петухов выстроил экспозицию как спектакль: с прологом, в котором юная Ольга танцует у Дягилева, а Пабло рисует эскизы костюмов и декораций для его балетов; основным действием, представленным не только обширной подборкой работ Пикассо, но и предметами быта семьи - мебелью, фотографиями дома, кадрами кинохроники; и затянувшимся двадцатилетним эпилогом драмы после расставания - с бесконечными образами Ольги в произведениях художника, где он однозначно оставляет ее в прошлом, и с такими же бесконечными попытками Ольги вернуться в его настоящее.

Выставка получилась очень личной и эмоциональной: не в последнюю очередь, благодаря архивным документам, много десятилетий хранившимся в старом дорожном сундуке Ольги Хохловой в фонде BAFA, а также работам Пикассо из ее частного собрания: большинство из них практически не известны широкому зрителю. 24 ноября 2018 - 03 февраля 2019. Адрес: ул.Волхонка, д.12. Мультимедиа Арт Музей. Виктор Пивоваров, "Московский альбом" «Старичок, к тебе можно?» Из альбома «Действующие лица». 1996. Фото: Мультимедиа Арт Музей В МАММ открылась выставка Виктора Пивоварова - выдающегося художника нашего времени, одного из основателей "московского романтического концептуализма". В работах художников этого направления удивительным образом сочетаются изображение и слово, реалистичность и абстракция, конкретность времени и места и вовлеченность в мировой культурный контекст. Название выставки, "Московский альбом", отсылает к основным принципам концептуалистского подхода: таким как законченная форма и обязательная атрибуция работ, камерность и уютная атмосфера. Центром экспозиции стала новая живописная серия "Москва! Москва!". Ее органично дополняют знаменитый альбом "Действующие лица" 1996 года, а также менее известные альбомы "Если" и "Флоренция", представляющие разные грани творчества художника. Произведения Виктора Пивоварова пронизаны личной интонацией, позволяющей видеть высокое - в обыденном, и мягким юмором, с которым автор весело и непринужденно говорит о самых серьезных вещах. 24 октября 2018 - 03 февраля 2019.Адрес: ул.Остоженка, 16 Российская государственная библиотека, "Книги старого дома: мир детства XIX - начала ХХ века" Фото: Пресс-служба Российской государственной библиотеки В Ивановском зале Российской государственной библиотеки открылась выставка, одинаково интересная и взрослым, и детям: это своего рода увлекательное путешествие по миру детства XIX - начала XX веков, построенное из обширной коллекции детских изданий, хранящихся в фондах библиотеки, картин и предметов быта.Своеобразным проводником по экспозиции стала "Азбука в картинках" художника Александра Бенуа, придуманная им для своего сына Коли и изданная в 1904 году. Соответственно, выставка переносит зрителя на 100 с лишним лет назад: в усадьбу, где живут три поколения большой семьи. Прототипом "здания", по которому из комнаты в комнату перемещаются посетители, стал рисунок дома из азбуки Бенуа - на букву "Д". А экспонаты - книги, портреты и игрушки той эпохи, рассказывают и показывают не только историю развития детской литературы, но и дореволюционного уклада жизни в целом. На выставке есть действительно уникальные экспонаты. Первый детский "ужастик" "Стёпка-Растрёпка" Генриха Гофмана и роскошные издания эпохи модерн. Рукописный "Наш журнал", созданный детьми и изданный их родителями-художниками и книга-гротеск "Похождения Христиана Христиановича Виольдамура и его Аршета", написанная Владимиром Далем под псевдонимом Казак Луганский. Книги детей последнего российского императора, сопровождавшие их до последних дней жизни и чудом пережившие время детские журналы: "Светлячок", "Тропинка", "Подснежник", "Задушевное слово", "Галчёнок" (да-да, это не опечатка!) и не только. А еще - настольные игры, открытки и обучающие материалы по рукоделию и ремеслу, которыми было бы интересно пользоваться и сегодня. До 27 января 2019. Адрес: ул. Воздвиженка, 3/5, стр.7 Центр фотографии имени братьев Люмьер, "Неестественный отбор" Фото: Пресс-служба Центра фотографии имени братьев Люмьер Выпускник Центрального колледжа искусства и дизайна имени Святого Мартина Тим Флэк начинал свою карьеру как успешный коммерческий фотограф, сотрудничая с такими брендами, как Adidas, Cirque du Soleil, Jaguar и Sony. Параллельно он работал над художественными проектами, используя для них приемы, больше характерные для рекламных съемок: впоследствии это и стало характерной особенностью его оригинального стиля.

Флэк исследует отношения человека с окружающей средой и ставит перед зрителями актуальные вопросы о сохранении исчезающих видов животных и бережном отношении к природе. Он снимает животных как в их естественной среде обитания - и для этого путешествует в самые отдаленные уголки планеты, так и в студиях, где помещает их в чуждую для них, зато привычную человеку обстановку. И тем самым подчеркивает сходство между представителями мира фауны и Homo sapiens.

На выставке можно увидеть фотографии из проектов разных лет, в том числе, альбом "Endangered”, работа над которым продолжается до сих пор. Один из экспонатов - портрет панды Ya Yun - был продан на аукционе Christie’s в мае этого года за 40 000 фунтов. До 6 января 2019. Адрес: Болотная наб.,3,стр.1

