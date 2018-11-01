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01.11.2018,  
13:47
Текст:  Николай Грищенко

Полет ракетоносцев Ту-160 сопровождали истребители F-16 Норвегии

Российские стратегические авианосцы Ту-160, способные нести крылатые ракеты большой дальности, успешно выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. После десятичасового патрулирования воздушного пространства самолеты дальней авиации приземлились на аэродроме базирования.

Фото: wikipedia.org
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"На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии", - сообщили телеканалу RT в пресс-службе Минобороны России.

Отметим, что активность норвежских сил ПВО вызвана тем, что в Северной Атлантике проходят масштабные маневры НАТО под названием Trident Juncture. В них задействованы военные из 29 стран атлантического блока, а также Швеции и Финляндии. Всего около 53 тысячи солдат и офицеров, более 250 самолетов и вертолетов, свыше 65 морских кораблей и судов, а также более 10 тысяч единиц бронетехники и транспорта.

В военном ведомстве РФ отметили, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными нормами.

Кстати

Власти Норвегии получили предупреждение от центра управления воздушным движением России о предстоящих ракетных стрельбах в период с 1 по 3 ноября и с 6 по 9 ноября. Уведомление для летчиков (NOTAM) выдано для района в Баренцевом море в 20-ти милях от побережья Норвегии. Об этом сообщает издание The Barents Observer.

 

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