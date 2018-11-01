ЦОДД предсказал пробки до позднего вечера

В Москве этим вечером возможны серьезные заторы на дорогах. Об этом объявили аналитики городского Центра организации дорожного движения.

Плотность движения в ЦОДД объясняют плохой погодой, а также возросшим количеством автомобилей, в том числе, из других регионов. Самые крупные пробки ожидаются сегодня вечером на МКАД, ТТК, Можайском шоссе, Ленинском проспекте и Профсоюзной улице. Отметим, что "Яндекс" ожидает 8 баллов уже к 19 часам.

В связи с этим ЦОДД советует автомобилистам отложить поездки до позднего вечера или пересесть на общественный транспорт.