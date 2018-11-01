Под Тулой перевернулся автобус с рабочими, двое погибли

В Тульской области на трассе М-4 "Дон" перевернулся автобус с рабочими. В результате ДТП два человека погибли, шестеро пассажиров и водитель получили травмы, сообщил "РГ" руководитель пресс-службы регионального УМВД Андрей Ярцев.

Собщение об аварии на 274 километре трассы "Дон" в Воловском районе поступило на телефон Единой службы спасения -112 в 5:15. По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, автобус Ford Transit съехал в кювет и перевернулся. На место происшествия прибыли спасатели, сотрудники УГИБДД, бригада "скорой помощи". Для извлечения пострадавших спасателям пришлось применять гидравлический аварицйно-спасательный аппарат "Спрут".

В результате аварии двое пассажиров погибли на месте. Шестеро были госпитализированы сразу, водитель также получил травмы - его отвезли в больницу последним. Все пострадавшие доставлены в Ефремовскую ЦРБ, уточнил Андрей Ярцев.

Микроавтобус вез рабочих из Ливенского района Орловской области в сторону Москвы. Причины ДТП устанавливаются.

- Это может быть техническая неисправность, человеческий фактор или же погодные условия, - добавил официальный представитель УМВД. - На месте работают сотрудниики Госавтоинспекции.