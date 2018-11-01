Новости

В Ингушетии при реконструкции трассы нашли древние захоронения 20:08
Полиция возбудила дело после гибели двух человек в ДТП под Тулой 20:02
Nissan представил обновленный кроссовер Terrano 19:44
В Москве приостановлены работы по перепланировке доходного дома 19:28
У посла США в России Джона Хантсмана обнаружили рак 19:22
Глушаков попал в стартовый состав "Спартака" на матч с "Анжи" 19:14
Стали известны гонорары самых "дорогих" актрис и актеров ТВ 19:10
Меркель по-украински поприветствовала военных в Киеве 19:09
Цена на нефть марки Brent упала ниже 74 долларов 19:09
В Дагестане задержали участников экстремистской организации 19:06
Собянин подписал закон о прожиточном минимуме пенсионеров в Москве 19:00
На Кубани у черных копателей изъяли монеты XVIII века 18:52
В Ленобласти трех человек арестовали за похищение коллеги 18:43
Улицу в Твери предложили назвать именем Андрея Дементьева 18:42
В Саратове простились с журналистом НТВ 18:40
В Болгарии найден циклопический замок времен Трои 18:30
Китайский беспилотный ударный катер засветился по дороге в Чжухай 18:30
В Уфе уволили полицейских, подозреваемых в изнасиловании коллеги 18:22
Названы регионы, жители которых больше всего тратят на штрафы ГИБДД 18:18
Видео: Как научиться инвестировать? Советы экспертов для начинающих 18:13
Названы самые упоминаемые в СМИ достопримечательности Москвы 18:04
В МИД шокированы заявлениями Франции о сотрудниках Sputnik и RT 18:00
Спектакль театра кукол из Петрозаводска выдвинут на "Золотую маску" 17:57
В Коми один человек погиб при столкновении фуры с лесовозом 17:48
Подтверждена легенда об отрубленной голове сэра Уолтера Рэли 17:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Дмитрий Аристов: Мелкие штрафы ГАИ будут взыскивать в упрощенном порядке
Дмитрий Аристов: Мелкие штрафы ГАИ будут взыскивать в упрощенном порядке
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
01.11.2018 18:42
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Улицу в Твери предложили назвать именем Андрея Дементьева

Текст: Наталья Соколова

Улицу в Твери могут назвать именем Андрея Дементьева, сообщила "РГ" вдова поэта Анна Пугач. Этот вопрос будет обсуждаться в рамках юбилейно-памятных событий, приуроченных к 90-летию со дня рождения поэта.

Фото: Рисунок Игоря Шаймарданова
Календарь поэзии: Рассказать о Болдино мучительно сложно

В частности, 2 ноября в Доме поэзии Андрея Дементьева в Твери откроется выставка "Лермонтов-художник". На ней можно будет увидеть карандашные рисунки Михаила Лермонтова из коллекции музея-заповедника "Тарханы". Кстати, работы будут представлены в Твери впервые. Выбор имени не случаен: Михаил Юрьевич был любимым поэтом Андрея Дементьева и его портрет всегда стоял у него на столе. Выставку в Твери откроет директор музея "Тарханы", лауреат Государственной премии РФ Тамара Мельникова.

Новое название может получить улица Володарского. На этой улице стоит Дом поэзии Андрея Дементьева, открытый пять лет назад, также недалеко от нее находился дом, где родился поэт. Здесь же - храм, где венчались родители поэта, и потом крестили Андрея Дементьева.

А 15 ноября в Государственном Кремлевском дворце в Москве пройдет большой концерт-посвящение Андрею Дементьеву "Виражи времени". "Мы специально не стали называть этот вечер концертом памяти, это концерт-посвящение, - говорит Анна Пугач. - Им мы хотели отметить 90-летие Андрея Дмитриевича. Но получилось несколько иначе… Тем не менее, это будет праздник. Андрей Дементьев был очень солнечным и энергичным человеком. И вечер будет таким же. Главное - поэт родился и если он родился и состоялся, значит, он существует". Песни на стихи Андрея Дементьева исполнят звезды эстрады и друзья поэта.

Культура Литература Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область Тверь
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин осудил политику пещерного национализма и русофобии
В МИД РФ прокомментировали введение санкций в отношении Украины
Цена на нефть марки Brent упала ниже 74 долларов
Песков прокомментировал идею Лукашенко по контролю выборов в Донбассе
"Роскосмос" обнародовал видео аварии "Союза-ФГ" с бортовых камер