Улицу в Твери предложили назвать именем Андрея Дементьева

Улицу в Твери могут назвать именем Андрея Дементьева, сообщила "РГ" вдова поэта Анна Пугач. Этот вопрос будет обсуждаться в рамках юбилейно-памятных событий, приуроченных к 90-летию со дня рождения поэта.

В частности, 2 ноября в Доме поэзии Андрея Дементьева в Твери откроется выставка "Лермонтов-художник". На ней можно будет увидеть карандашные рисунки Михаила Лермонтова из коллекции музея-заповедника "Тарханы". Кстати, работы будут представлены в Твери впервые. Выбор имени не случаен: Михаил Юрьевич был любимым поэтом Андрея Дементьева и его портрет всегда стоял у него на столе. Выставку в Твери откроет директор музея "Тарханы", лауреат Государственной премии РФ Тамара Мельникова.

Новое название может получить улица Володарского. На этой улице стоит Дом поэзии Андрея Дементьева, открытый пять лет назад, также недалеко от нее находился дом, где родился поэт. Здесь же - храм, где венчались родители поэта, и потом крестили Андрея Дементьева.

А 15 ноября в Государственном Кремлевском дворце в Москве пройдет большой концерт-посвящение Андрею Дементьеву "Виражи времени". "Мы специально не стали называть этот вечер концертом памяти, это концерт-посвящение, - говорит Анна Пугач. - Им мы хотели отметить 90-летие Андрея Дмитриевича. Но получилось несколько иначе… Тем не менее, это будет праздник. Андрей Дементьев был очень солнечным и энергичным человеком. И вечер будет таким же. Главное - поэт родился и если он родился и состоялся, значит, он существует". Песни на стихи Андрея Дементьева исполнят звезды эстрады и друзья поэта.