В Москве курильщики избили актера из "Бригады" Даниила Страхова

Популярный российский актер театра, кино и телевидения Даниил Страхов был избит группой неизвестных вечером 31 октября около своего дома в Москве.

Как сообщает РЕН ТВ, 42-летнему артисту не понравилось, что некие граждане курят под его балконом. В наказание за это звезда сериала "Бригада" облил противников ЗОЖ водой.

Возмущенные противники ЗОЖ вызвали возмущенного артиста на более предметное обсуждение ситуации, артист не побоялся численного превосходства, по-мужски вышел и был оппонентами бит.

После чего поднялся в квартиру, вызвал "скорую" и был госпитализирован с множественными травмами. Характер которых не уточнен.

Даниил Страхов родился в 1976 году в Москве. Имя ему дал отец в честь князя Даниила Романовича Галицкого. Отец актера - Александр Страхов, поэт, филолог, этнолингвист, с 1989 года живет в США, в Бостоне. Мать - психотерапевт, частный практик, создатель авторской школы гештальт-терапии.

В 1996 году, еще будучи студентом театрального института, Страхов дебютировал в эпизоде в фильме Бориса Бланка "Карьера Артуро Уи. Новая версия" - по пьесе Брехта.

Наиболее известные роли - молодой Штирлиц в сериале "Исаев" и барон Корф в "Бедной Насте".

Среди других работ: "Фарца", "Мы из будущего", "Грозовые ворота", "Дети Арбата", "Евлампия Романова", "Апофегей".