В Москве на дорогах появятся еще 400 камер

Центр организации дорожного движения закупит для столичных дорог еще 400 камер фотовидеофиксации. Конкурс на поставку оборудования опубликован на портале госзакупок.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе ЦОДД, вместе с новыми приборами количество камер на улицах города составит более 2000.

Новые камеры будут ставить в местах, где чаще всего происходят аварии из-за нарушений правил дорожного движения.

"Цель установки камер в Москве - не сбор денег, а повышение безопасности дорожного движения, - отметили в ведомстве. - Места, где мы будем устанавливать камеры, будет определять Госавтоинспекция".

Камеры возьмут в аренду на пять лет, в течение этого времени подрядчик должен будет следить за тем, чтобы они работали. После пяти лет они перейдут в собственность города.