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01.11.2018 09:34
Рубрика: Дороги

В Москве на дорогах появятся еще 400 камер

Текст: Светлана Батова
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Центр организации дорожного движения закупит для столичных дорог еще 400 камер фотовидеофиксации. Конкурс на поставку оборудования опубликован на портале госзакупок.

На Кутузовском проспекте изменили схему движения

Как сообщили "РГ" в пресс-службе ЦОДД, вместе с новыми приборами количество камер на улицах города составит более 2000.

Новые камеры будут ставить в местах, где чаще всего происходят аварии из-за нарушений правил дорожного движения.

"Цель установки камер в Москве - не сбор денег, а повышение безопасности дорожного движения, - отметили в ведомстве. - Места, где мы будем устанавливать камеры, будет определять Госавтоинспекция".

Камеры возьмут в аренду на пять лет, в течение этого времени подрядчик должен будет следить за тем, чтобы они работали. После пяти лет они перейдут в собственность города.

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