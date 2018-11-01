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01.11.2018 19:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве приостановлены работы по перепланировке доходного дома

Текст: Иван Пышечкин

Причиной остановки работ по перепланировке доходного дома на Большой Никитской улице стали самовольные действия владельца помещения, сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.

Фото: wikipedia
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В здании велись работы по изменению интерьера. Рабочие занимались облицовкой стен и потолков, а также демонтажем перегородок и полов. При этом разрешение на перепланировку власти города не давали, проектная документация также не была согласована. По словам руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова, незаконные работы удалось остановить благодаря бдительности горожан.

Теперь правообладатель помещения должен будет заплатить штраф - в отношении него уже возбудили дело об административном правонарушении.

Дом 22/2 на Большой Никитской улице охраняется государством и является объектом культурного наследия. В начале прошлого века в нем размещалась редакция газеты "Вперед". Здание построено по проекту известного русского архитектора Карла Треймана, который также возвел особняк банкира А.Л. Кнопа в Колпачном переулке.

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