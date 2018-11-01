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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

"День Канвондо" прошел во Владивостоке

Мероприятие было посвящено 20-летнему юбилею установления дружественных связей между российским Приморьем и южнокорейской провинцией Канвондо.
На праздничном концерте выступили известные в Южной Корее коллективы Фото: Александр Погорелый На праздничном концерте выступили известные в Южной Корее коллективы Фото: Александр Погорелый
На праздничном концерте выступили известные в Южной Корее коллективы Фото: Александр Погорелый

День провинции Канвондо прошел под лозунгом "Совместный рост и вечная дружба". На праздничной встрече присутствовали вице-губернатор провинции Канвондо по экономическим вопросам Чон Ман Хо, первый вице-губернатор Приморского края Александр Костенко, генеральный консул Республики Корея во Владивостоке Ли Сок Пэ, председатель Корейской Ассоциации Приморья Ким Кён Джэ.

"Провинция Канвондо одна из немногих, с  которой наш регион  на протяжении 20 лет активно взаимодействует в различных областях. Канвондо сегодня один из динамично развивающихся регионов Республики Корея. Уверен, что у нашего партнерства, которое с каждым годом только крепнет и развивается, есть огромный потенциал. Приморский край высоко ценит дружбу и сотрудничество с провинцией Кореи. Желаю всем жителям Канвондо счастья, стабильности, процветания и реализации намеченных планов", - сказал Александр Костенко.

Гости ближе познакомились с традиционным и современным искусством провинции. В рамках праздничного концерта выступила известная в Южной Корее K-Pop (Korean Pop) группа H.U.B., совместный  хор детей из провинции Канвондо и Приморского края, а также коллектив танцующих художников "Painters Heroes". Затем слово взял вице-губернатор Канвондо по экономическим вопросам Канвондо Чон Ман Хо, который осветил историю отношений между провинцией и Приморским краем за последние 20 лет.

"В 1998 году между нашими регионами был подписан договор о дружественных отношениях. За это время мы сотрудничали и развивались вместе в сфере экономики, культуры, туризма, спорта и многих других. В 2009 году была организована регулярная паромная линия от Канвондо до Владивостока и обратно. Авиарейсы между нашей провинцией и Приморьем внесли еще больший вклад в развитие сферы логистики и туризма наших регионов. Взаимное участие наших делегаций в международных торгово-инвестиционной и продовольственной выставках укрепило экономическое сотрудничество. Во время Зимних Олимпийских игр в Пхеньяне администрация Приморского края поддержала нас специальной культурной делегацией, что еще больше укрепило нашу дружбу. Приморский край - это то место, где за два часа полета из Южной Кореи можно почувствовать Европу, благодаря чему в последнее время это место стало особенно предпочитаемым  местом среди туристов", - отметил Чон Ман Хо.

В холле работала фотовыставка, на которой гости мероприятия могли увидеть фотографии провинции Канвондо и Приморья. Все работы в дальнейшем будут представлены в администрации края, после чего разместятся во владивостокском филиале Национальной организации туризма Кореи.

Отметим, что отношения между Канвондо и Приморьем берут свое начало с августа 1992 года, когда представители обоих регионов приняли участие во "Встрече официальных лиц местных администраций Северо-Восточной Азии". Затем, в мае 1994 года, во время визита делегации Приморского края в провинцию Канвондо была принята совместная декларация, а в июле того же года заключено Основное соглашение о содействии обмену и сотрудничеству. Наконец, в мае 1998 года подписано Соглашение об установлении дружественных отношений. Стоит отметить, что южнокорейская провинция и российский регион в течение 20 лет продолжали обмены в сферах авиации, судоходства, логистики и туризма.

Вице-губернатор провинции Канвондо по экономическим вопросам считает, что необходимо и впредь прилагать усилия для укрепления экономического сотрудничества во имя развития обоих регионов.

"За прошедшие 20 лет мы  создали качественные проекты. В будущие 20 лет мы будем прилагать еще большие усилия под лозунгом "Обновленный туризм, обновленный взаимообмен и обновленное сотрудничество", - заявил Чон Ман Хо.

 

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