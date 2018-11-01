Паромная переправа на Сахалин возобновила работу

Паромная переправа Ванино-Холмск, соединяющая Сахалин с материковой частью России, возобновила работу.

Напомним, сообщение было прервано на несколько дней из-за циклона и шторма в Татарском проливе.

- Паромы вышли из порта Ванино Хабаровского края вечером в среду. В настоящее время паром "Сахалин-10" находится на рейде в Холмске, ожидает начала обработки, - рассказали "Интерфаксу" в Сахалинском морском пароходстве.

Кстати

Переправа связывает остров с материковой частью России круглогодичным транспортным сообщением, но такой способ перевозки грузов очень зависим от погоды. Именно поэтому была выдвинута идея построить переход на Сахалин. Каким он будет - мостовым или тоннельным - решат в следующем году.