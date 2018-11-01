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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Биробиджане начался суд над бывшим губернатором ЕАО

Текст: Инесса Доценко

В столице Еврейской автономной области суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего главы региона Александра Винникова (занимал пост в 2010-2015 годах). Об этом сообщает ТАСС.

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Экс-губернатору инкриминируют подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями.

- Рассмотрение дела Винникова началось, сегодня должны определиться по предоставлению доказательств, огласить обвинение, - приводит агентство слова представителя Биробиджанского районного суда.

По версии следствия, Винников в 2014-2015 годах вместе с заместителем начальника управления здравоохранения областного правительства и гендиректором компании "Торговый дом Медтехника" "подстрекал" руководителя управления здравоохранения закупить на фиктивных торгах медицинское оборудование для онкодиспансера по завышенной стоимости. Ущерб бюджетам - и федеральному, и региональному - в прокуратуре оценили в 24 миллиона рублей.

Следствие по делу началось еще в тот момент, когда Александр Винников занимал губернаторский пост. Прокуратура заинтересовалась главой области после проведенной проверки регионального ФСБ и УФАС. Все это время Винников ждал суда под подпиской о невыезде.

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