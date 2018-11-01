В поселке Солнечном завершается первый этап реконструкции спортивного блока школы №3. Проект предусматривает проведение комплексного ремонта здания, в котором размещены гимнастический, тренажерный залы, два спортивных, а также два бассейна для детей и взрослых. Кроме того, планируется произвести в них полную замену инженерного оборудования.

Сейчас на спортивном объекте, который вышел из строя из-за ливней, ставших причиной катастрофического паводка 2013 года, сооружают крышу. Монтаж стропильной системы практически закончен, на следующей неделе строители приступят к креплению металлического покрытия кровли.

Работы по реконструкции начались нынешним летом, завершиться они должны в 2020 году. Средства на возрождение спортивного комплекса (в общей сложности более 132 миллионов рублей) выделяет нефтетранспортное предприятие, пришедшее в район, - ООО "Транснефть - Дальний Восток".

- Мы очень надеемся, что в скором времени станем опять пользоваться спортблоком, - отмечает директор школы Людмила Шурыгина. - К нам вернутся победы не только краевого, но и мирового масштаба, потому что ученики нашей школы - в составе сборных страны по плаванию. Мы благодарны за поддержку и обещаем, что будут у нас достижения, и большие, и каждый раз станем говорить нефтетранспортникам "спасибо".

Заниматься в спортивном блоке будут не только школьники, но и воспитанники детсадов и взрослые жители Солнечного.

- Предприятие оказывает поддержку проектам в области социальной защиты, охраны здоровья, развития культуры и спорта в Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях. По этим территориям проходит вторая очередь магистрального нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан", которую эксплуатирует наше общество, - отметил заместитель генерального директора ООО "Транснефть - Дальний Восток" Таяр Бектимиров. - Всего с 2012 года на благотворительные цели (модернизацию стадионов и капитальную реконструкцию детских садов и поликлиник, приобретение транспортных средств для отдаленных национальных поселков и колоколов для сельских храмов) выделено почти 490 миллионов рублей. Получателями помощи стали более 160 некоммерческих организаций Дальнего Востока. Только с начала 2018-го мы финансово поддержали около двух десятков организаций и администраций сельских поселений ДФО.

Так, в Приморье 1 сентября этого года ученики лицея и школ № 2 и №3 Дальнереченска зашли в обновленные и оснащенные современным оборудованием классы химии, физики и математики. На это в рамках корпоративной программы "Транснефти" по поддержке среднего образования перечислено свыше 18,5 миллиона рублей. В 2019 году предприятие продолжит реализацию программы. Ремонт и соответствующее оснащение получат еще 16 школ. На финансирование проекта планируется выделить более 107 миллионов рублей.