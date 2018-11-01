Ей 75, и она справляется с большим крестьянским хозяйством, где только дойных коров 36. Много лет Софья Сотникова руководила животноводством на далеком Итурупе. Потом работала в торговле и ни разу не дала повода усомниться в собственной честности. Ее уважают на острове за житейскую мудрость и характер.

Софья Сотникова: Государство крестьянам помогает, ты только не ленись. Фото: Александр Ярошенко/РГ

Ботики с пальтишком

Она начала работать еще до школы. В их сибирской многодетной семье, по выражению Софьи Сотниковой, "только живых детей было девять".

- Мне бог здоровья дал больше, нежели остальным! Поэтому заранее было известно, кто, например, пойдет за продуктами в соседнее село, - заговорщицки подмигивает она.

В школе Соня занялась лыжами, показывала хорошие результаты. Однажды физрук-фронтовик отдал ей свои трофейные лыжи: "Тренируйся во всю силу". И Соня так увлеклась, что опоздала на поезд, на котором обычно возвращалась из интерната домой. Девчонка по трещавшей от мороза тайге за ночь прошла двадцать восемь километров до своего села.

После семилетки она поступила учиться в Кемеровский сельхозтехникум на зоотехника. Самое большое богатство девчачьего гардероба - куцее пальтишко да яловые, военного кроя, ботиночки.

Однажды знакомый парень прислал ей полное юношеского максимализма письмо, в котором на три листа расписал жизнь на курильском острове Итуруп. Она, шестнадцатилетняя, уговорила директора техникума отпустить ее на Дальний Восток без госэкзаменов на длительную практику. Девушка клятвенно обещала вернуться и все сдать позднее.

- Я села в поезд до Владивостока без крошки хлеба и лишней копейки, - вспоминает Софья Николаевна.

Ее все дни пути подкармливала пожилая супружеская пара. Потом на несколько дней супруги приютили Соню во Владивостоке, пока шло оформление документов в погранзону.

Гвозди в спину

Зоотехник Сотникова сошла на берег Итурупа туманным августовским утром 1962 года. Ей сразу доверили рулить всем животноводством единственного на этом клочке земли совхоза.

- Милый мой, тогда на Итурупе жило всего четыреста шестьдесят человек. Машин не было! Все на лошадях возили, - рассказывает Софья Николаевна.

Сотникова все успевала: вышла замуж, родила двоих детей, работала на ферме, на личном подворье также держала скотину. А в свободный часок вставала на лыжи и гоняла по окрестным сопкам.

- Заберешься повыше, все вулканы видны! А снега какие! А озера замершие! И океан вдали бушует. Такой красоты нигде нет! - всплескивает руками Софья Николаевна.

Получив диплом техникума, она привезла на эту благодатную землю трех младших сестер. Время шло, совхоз стал подсобным хозяйством рыбторга. Однажды подавала мешки с комбикормом из трюма судна. Их было столько, что потребовалось несколько рейсов грузовика.

- Утром я кое-как встала с кровати. Казалось, что в спину забили раскаленные гвозди. Выкарабкалась благодаря гимнастике и нашим целебным источникам, - вспоминает Софья Сотникова.

Две недели минеральных ванн - и боль притихла. Но после этого случая с животноводством пришлось расстаться. Она перешла в торговлю.

Как бабка пошептала

На Итурупе при упоминании имени Софьи Николаевны Сотниковой все говорят: характер. Позволил как-то один мужичонка грязное слово в ее адрес. Она встала, молча подошла к обидчику и залепила ему кулаком промеж глаз. Да так, что тот свалился с лавки под дружный хохот мужиков. А еще тетя Соня победила алкоголизм мужа.

- Больше 30 лет он пил, ну сил уже не было с этим мириться. Я приняла решение уйти жить в сарай. Там были топчан и шкаф. Печурка топилась, да от коров тепло шло, - рассказывает Софья Николаевна.

Ровно год она не замечала своего благоверного. А когда впервые переступила порог дома, то растерянный небритый супруг заплакал…

- С того дня ни глотка спиртного! Как бабка пошептала, - взглядом победительницы смотрит на меня Сотникова.

Она встала, молча подошла к обидчику и залепила ему кулаком промеж глаз

Она 20 лет была донором крови в Курильской районной больнице. До сих пор локтевые сгибы в тяжах шрамов.

- Ветеринарной иглой кололи, - вздыхает Сотникова.

Вот еще один штрих характера островитянки. В районной больнице родила она дочку Аню. А через пару дней привезли одну из доярок. Та кричала, мучилась несколько часов, не могла разродиться.

- Я не выдержала. Зашла в родзал и говорю: "Давайте помогу, чем могу...". Фельдшер подала простыню и показала, куда надавить. Мальчишка появился на свет через несколько минут, - улыбается Софья Николаевна.

Пару лет назад к ней во двор зашел двухметровый мужик и спросил: "Вы тетя Соня? Мамка всю жизнь вас добром вспоминала. Говорила, если бы не вы, меня бы на свете не было…". Это был тот самый мальчик, которому она помогла родиться больше 40 лет назад.

Вулканы седые

На вопрос о мечте Софья Николаевна отвечает, не задумываясь:

- Хочется, чтобы колено поменьше болело. И я бы могла побольше поработать…

Сегодня она стоит во главе большого хозяйства.

- Дочка Аня заправляет, но и без моего совета и опыта не обходится, - говорит зоотехник Сотникова.

Администрация района передала Сотниковым в бесплатное пользование торговый павильон, расположенный в самом центре поселка.

- Сегодня государство крестьянам помогает, ты только не ленись, - замечает Софья Николаевна.

На прощание она призналась, что не ложится спать, не поговорив со всеми вулканами своего острова.

- Я прошу: вулканы, миленькие, не тревожьте нас, людей. Они меня слушаются, - улыбается жительница Итурупа.

Исполины понимают, что бабе Соне рано вставать. У нее ни выходных, ни праздников.

Прямая речь

Татьяна Белоусова, председатель Собрания Курильского городского округа:

- Софья Николаевна Сотникова пользуется большой любовью и уважением жителей нашего острова. Она труженица! А еще очень авторитетный человек. Люди идут к ней с разными бедами и проблемами. Ее природный ум и житейская мудрость многим помогли.

Справка "РГ"

Какие меры господдержки существуют в Сахалинской области для тех, кто занимается сельхозпроизводством?

- Для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, участников программы "Дальневосточный гектар" введены субсидии на приобретение техники по договорам лизинга на три года и более в размере 50 процентов текущих платежей. Еще одна мера поддержки - гранты до 100 тысяч рублей на организацию сельскохозяйственного производства.

- Личным подсобным хозяйствам субсидируют затраты на покупку комбикормов, содержание крупного рогатого скота и производство молока - 30 рублей за один литр первосортной продукции.

- Граждане, желающие заняться сельскохозяйственным производством, могут принять участие в конкурсах на получение федеральных и областных грантов. Деньги выделяют на поддержку начинающих фермеров и создание семейных животноводческих ферм.

- На поддержку садоводства и огородничества с 2019 года ежегодно будет направлено не менее 30 миллионов рублей из областного бюджета.