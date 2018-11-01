В Пензе замминистра промышленности задержали за взятку

В Пензе по подозрению в получении взятки в крупном размере задержан заместитель министра промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Алексей Антипов. Он также являлся заместителем председателя конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право осуществления перевозок по регулярным маршрутам.

Деньги в размере 100 тысяч рублей ему передал местный предприниматель, который обслуживает маршруты общественного транспорта. Его имя следствие не разглашает.

Как оказалось, это была не единственная передача денег чиновнику, контролирующему работу общественного транспорта. По данным следствия, Антипов на протяжении последнего года ежемесячно получал от частного перевозчика денежное вознаграждение - от 27 до 31 тысячи рублей.

Как пояснили в пресс-службе СУ СК по Пензенской области, вознаграждение полагалось за незаконное предоставление бизнесмену служебной информации об условиях конкурса, обеспечение победы в конкурсе на право осуществления пассажирских перевозок, внесение заведомо ложных сведений в необходимый пакет документов. В итоге договоры на пассажирские перевозки заключались незаконно. За свои услуги чиновник успел получить в общей сложности около 340 тысяч рублей.

При передаче очередной суммы он и взяткодатель были задержаны сотрудниками регионального управления ФСБ. В отношении Антипова завели уголовное дело за получение взятки, а предпринимателю грозит уголовная ответственность за дачу взятки. Оба фигуранта задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения. В региональном минпроме следователи изъяли документы по проведению конкурсов на право осуществления пассажирских перевозок. Ведется расследование.