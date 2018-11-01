Новости

Видео: Как научиться инвестировать? Советы экспертов для начинающих 18:13
Названы самые упоминаемые в СМИ достопримечательности Москвы 18:04
В МИД шокированы заявлениями Франции о сотрудниках Sputnik и RT 18:00
Спектакль театра кукол из Петрозаводска выдвинут на "Золотую маску" 17:57
В Коми один человек погиб при столкновении фуры с лесовозом 17:48
Подтверждена легенда об отрубленной голове сэра Уолтера Рэли 17:47
В Астрахани в результате ДТП с маршруткой пострадали пять человек 17:46
В Пензе замминистра промышленности задержали за взятку 17:30
В Петербурге художники из России и Германии устроили импровизацию 17:29
Во Флориде автомобиль въехал в толпу пешеходов 17:28
"Кашалот" без рубки: перспективную подлодку представили во Франции 17:26
Танкер Балтфлота "Лена" вернулся из похода в Средиземноморье 17:18
"Газпром" нарастил поставки газа в Германию на 11,2 процента 17:16
Иран пригрозил Израилю последствиями за его попытки поссорить Тегеран с ЕС 17:04
Зачем в печь кладут монеты 17:03
Литовский "Железный волк" войдет в состав танковой дивизии бундесвера 17:03
Бежавших в Бангладеш мусульман вернут в Мьянму в ноябре 17:02
В Архангельске усилили меры безопасности после теракта в здании ФСБ 17:02
Сбой в пополнении "Тройки" произошел из-за сбоя у провайдера 16:59
Кадастровая стоимость жилья снизилась в Москве 16:57
Нацпарк "Земля леопардов" в Приморье перешел на особый режим 16:49
Птицы на Куршской косе из-за теплого лета дважды вывели потомство 16:48
Пенсионный фонд предупредил о мошенничестве со страховым свидетельством 16:32
Прокуратура начала проверку аварии на водоводе под Воронежем 16:27
В Самаре осудили мужчину, который поджег дом с собственными детьми 16:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Дмитрий Аристов: Мелкие штрафы ГАИ будут взыскивать в упрощенном порядке
Дмитрий Аристов: Мелкие штрафы ГАИ будут взыскивать в упрощенном порядке
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
01.11.2018 17:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Пензе замминистра промышленности задержали за взятку

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)

В Пензе по подозрению в получении взятки в крупном размере задержан заместитель министра промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Алексей Антипов. Он также являлся заместителем председателя конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право осуществления перевозок по регулярным маршрутам.

Деньги в размере 100 тысяч рублей ему передал местный предприниматель, который обслуживает маршруты общественного транспорта. Его имя следствие не разглашает.

СК попросил суд арестовать фигуранта по делу экс-главы УФАС Дагестана

Как оказалось, это была не единственная передача денег чиновнику, контролирующему работу общественного транспорта. По данным следствия, Антипов на протяжении последнего года ежемесячно получал от частного перевозчика денежное вознаграждение - от 27 до 31 тысячи рублей.

Как пояснили в пресс-службе СУ СК по Пензенской области, вознаграждение полагалось за незаконное предоставление бизнесмену служебной информации об условиях конкурса, обеспечение победы в конкурсе на право осуществления пассажирских перевозок, внесение заведомо ложных сведений в необходимый пакет документов. В итоге договоры на пассажирские перевозки заключались незаконно. За свои услуги чиновник успел получить в общей сложности около 340 тысяч рублей.

При передаче очередной суммы он и взяткодатель были задержаны сотрудниками регионального управления ФСБ. В отношении Антипова завели уголовное дело за получение взятки, а предпринимателю грозит уголовная ответственность за дачу взятки. Оба фигуранта задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения. В региональном минпроме следователи изъяли документы по проведению конкурсов на право осуществления пассажирских перевозок. Ведется расследование.

Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область ПФО Пензенская область Пенза Борьба с коррупцией
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Косачев считает своевременными и адекватными меры РФ против Украины
Песков прокомментировал идею Лукашенко по контролю выборов в Донбассе
"Роскосмос" обнародовал видео аварии "Союза-ФГ" с бортовых камер
В Кемерове арестован пятнадцатый обвиняемый по делу "Зимней вишни"
Опубликовано видео задержания участника экономической блокады Крыма