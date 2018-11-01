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01.11.2018 14:36
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

"Евгения Онегина" впервые перевели на чеченский язык

Текст: Роман Кияшко (Чеченская Республика)
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

В Национальной библиотеке Чечни состоялась презентация первого перевода романа Александра Пушкина "Евгений Онегин" на чеченский язык. Автором первого такого перевода стал поэт, публицист и переводчик Хусейн Хатаев.

На встречу пришли более сотни человек, сообщили корреспонденту "РГ" в Национальной библиотеке. Среди гостей были известные поэты, писатели, преподаватели чеченского и русского языков и студенты.

Фото: Пресс-служба Посольства Беларуси в России
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Как заявил редактор литературно-художественного журнала "Вайнах" Муса Ахмадов, это первая попытка перевода романа Пушкина на чеченский язык.

- Характерной особенностью художественной формы "Евгения Онегина" является так называемая "онегинская строфа", форма, которую поэт создал специально для этого произведения. Сохранение этой формы - сложная проблема для переводчиков, в том числе и на чеченский язык, - отметил Ахмадов.

Он также добавил, что перевод сохранил лирическое звучание оригинала и практически не искажает мысли автора.

Сам же переводчик Хусейн Хатаев признался, что его главной задачей было донести до чеченского читателя содержание романа, передавая его с максимальной точностью, дополняя пояснениями с тем, чтобы читатель смог воспринять его в полном объеме.

Версия перевода "Евгения Онегина" была опубликована в трех номерах журнала "Вайнах". Теперь Хусейн Хатаев ищет издателей, готовых напечатать книжные варианты.

Культура Литература Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Чеченская Республика Александр Пушкин
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