"Евгения Онегина" впервые перевели на чеченский язык

В Национальной библиотеке Чечни состоялась презентация первого перевода романа Александра Пушкина "Евгений Онегин" на чеченский язык. Автором первого такого перевода стал поэт, публицист и переводчик Хусейн Хатаев.

На встречу пришли более сотни человек, сообщили корреспонденту "РГ" в Национальной библиотеке. Среди гостей были известные поэты, писатели, преподаватели чеченского и русского языков и студенты.

Как заявил редактор литературно-художественного журнала "Вайнах" Муса Ахмадов, это первая попытка перевода романа Пушкина на чеченский язык.

- Характерной особенностью художественной формы "Евгения Онегина" является так называемая "онегинская строфа", форма, которую поэт создал специально для этого произведения. Сохранение этой формы - сложная проблема для переводчиков, в том числе и на чеченский язык, - отметил Ахмадов.

Он также добавил, что перевод сохранил лирическое звучание оригинала и практически не искажает мысли автора.

Сам же переводчик Хусейн Хатаев признался, что его главной задачей было донести до чеченского читателя содержание романа, передавая его с максимальной точностью, дополняя пояснениями с тем, чтобы читатель смог воспринять его в полном объеме.

Версия перевода "Евгения Онегина" была опубликована в трех номерах журнала "Вайнах". Теперь Хусейн Хатаев ищет издателей, готовых напечатать книжные варианты.