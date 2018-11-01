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01.11.2018 14:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК попросил суд арестовать фигуранта по делу экс-главы УФАС Дагестана

Текст: Николай Грищенко

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство от Следственного комитета РФ с просьбой заочно арестовать директора ГКУ Республики Дагестан "Дирекция единого государственного заказчика- застройщика" Шамиля Кадиева. Он проходит фигурантом по делу о взятках в отношении экс-главы УФАС Дагестана Кубасая Кубасаева.

Фото: Рашит Салихов
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Экс-чиновник находится под арестом, а его протеже разыскивает полиция.

По версии следствия, главный антимонопольщик республики в 2013-2015 годах получал незаконное вознаграждение от Шамиля Кадиева, предприятие которого выполняло функции заказчика по строительству объектов за счет бюджетных средств. Взамен чиновник оказывал Кадиеву покровительство по службе.

"Всего в качестве взятки Кубасаев получил деньги, швейцарские часы и охотничье ружье на общую сумму более двух миллионов рублей", - сообщает ТАСС.

Басманный суд рассмотрит ходатайство СК сегодня.

Кроме того, Верховный суд РФ удовлетворил заявление заместителя генерального прокурора России Виктора Гриня об изменении подсудности уголовного дела в отношении Кубасаева и отправил его на рассмотрение в Лефортовский суд Москвы.

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