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01.11.2018 13:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Врачи рассказали о состоянии пострадавшего при ЧП в Мурманске

Текст: Вера Черенева (Мурманск)

Мужчина, пострадавший во время аварии на плавдоке в Мурманске, находится в тяжелом состоянии, сообщили "РГ" в министерстве здравоохранения региона.

Пострадавший доставлен в Мурманский областной многопрофильный клинический центр. Всего в аварии на плавдоке пострадали четыре человека.

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Двое из них были госпитализированы, еще два человека после оказания медпомощи отпущены на амбулаторное лечение. Один человек числится пропавшим без вести. Его поиски продолжаются.

Между тем, Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило по факту аварии уголовное дело.

Напомним, ЧП произошло в ночь на 30 октября, при выходе с объекта авианосца "Адмирал Кузнецов" плавучей док оказался затоплен.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Мурманск
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