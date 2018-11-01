Врачи рассказали о состоянии пострадавшего при ЧП в Мурманске

Мужчина, пострадавший во время аварии на плавдоке в Мурманске, находится в тяжелом состоянии, сообщили "РГ" в министерстве здравоохранения региона.

Пострадавший доставлен в Мурманский областной многопрофильный клинический центр. Всего в аварии на плавдоке пострадали четыре человека.

Двое из них были госпитализированы, еще два человека после оказания медпомощи отпущены на амбулаторное лечение. Один человек числится пропавшим без вести. Его поиски продолжаются.

Между тем, Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило по факту аварии уголовное дело.

Напомним, ЧП произошло в ночь на 30 октября, при выходе с объекта авианосца "Адмирал Кузнецов" плавучей док оказался затоплен.