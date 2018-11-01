Видео: как активная защита спасает бронетехнику

В интернете появилось видео использования комплекса активной защиты легкой и тяжелой техники Rheinmetall Active Defence System.

На эффектном видео показан обстрел защищенных машин с близкого расстояния. При этом неоднократно используются кумулятивные боеприпасы.

Сначала демонстрируется схема действия системы активной защиты. Потом она показана во время испытаний в полевых условиях, в том числе и на движущемся транспорте. Выпущенные по цели боеприпасы практически не наносят урона технике.

Как отмечается в пояснении к видео, система активной защиты противодействует различным атакам благодаря оптимальному взаимодействию между отдельными компонентами. Угрозы обнаруживаются, оцениваются и перехватываются в непосредственной близости от транспортного средства, прежде чем выпущенные боеприпасы достигнут цели.

Напомним, в сентябре стало известно, что российские танки Т-72Б3 получат комплексы активной защиты "Арена", модернизированные с учетом полученного в Сирии боевого опыта.