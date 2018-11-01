Завершились масштабные пятидневные учения Черноморского флота

Под Новороссийском прошли масштабные учения морской пехоты, кораблей и авиации Черноморского флота. В маневрах были задействованы более двух тысяч военнослужащих, малые противолодочные корабли, ракетные и десантные катера, а также комплексы береговой обороны "Бал", "Бастион" и "Берег".

В ходе учений, длившихся пять суток, корабли и авиация отработали более 50 различных боевых задач.

"Ракетные катера "Набережные Челны" и "Ивановец" выполнили артиллерийскую стрельбу по морской цели - отряду кораблей условного противника, который имитировали специальные корабельные щиты-мишени", - сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Противокорабельные береговые комплексы "Бал", "Бастион" и "Берег" отработали переброску на новые позиции, где провели развертывание и маскировку оборудованных капониров, а подразделения морской пехоты совершили погрузку на десантные катера и провели высадку тактического морского десанта.

Контроль за ходом и результатами учений осуществлялся с помощью беспилотных летательных аппаратов.