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01.11.2018,  
15:07
Текст:  Николай Грищенко

Завершились масштабные пятидневные учения Черноморского флота

Фото: Пресс-служба ЮВО Фото: Пресс-служба ЮВО
Фото: Пресс-служба ЮВО

Под Новороссийском прошли масштабные учения морской пехоты, кораблей и авиации Черноморского флота. В маневрах были задействованы более двух тысяч военнослужащих, малые противолодочные корабли, ракетные и десантные катера, а также комплексы береговой обороны "Бал", "Бастион" и "Берег".

Фото: ГК "Ростех"
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В ходе учений, длившихся пять суток, корабли и авиация отработали более 50 различных боевых задач.

"Ракетные катера "Набережные Челны" и "Ивановец" выполнили артиллерийскую стрельбу по морской цели - отряду кораблей условного противника, который имитировали специальные корабельные щиты-мишени", - сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Противокорабельные береговые комплексы "Бал", "Бастион" и "Берег" отработали переброску на новые позиции, где провели развертывание и маскировку оборудованных капониров, а подразделения морской пехоты совершили погрузку на десантные катера и провели высадку тактического морского десанта.

Контроль за ходом и результатами учений осуществлялся с помощью беспилотных летательных аппаратов.

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