Наращивание боевого потенциала Ракетных войск стратегического назначения напрямую связано с оснащением полков и дивизий современными ядерными комплексами.

Об этом сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев. Главным образом речь идет о переводе стратегических войск на комплекс "Ярс". Эту грозную технику выпускают в двух вариантах - мобильном и стационарном. В зависимости от дислокации частей и зоны их ответственности ракеты с разделяющейся головной частью "несут службу" либо в шахтах, либо на колесах.

В последнем случае управление ими осуществляется с подвижных командных пунктов.

Стационарным вариантом "Ярса" сейчас оснащают полки Козельской дивизии. На подвижный грунтовый комплекс с унифицированной ракетой переводят мобильную группировку РВСН.

"Ярс" несет несколько боевых блоков, каждый элемент разделяющейся головной части ракеты конструкторы сделали высокоманевренным и скоростным

Этот процесс уже завершен в Тейковской, Нижнетагильской и Новосибирской дивизиях. Теперь "Ярс" на колесах заменяет выслужившие свои сроки службы "Тополя" в Йошкар-Олинском и Иркутском соединениях.

По словам Каракаева, до 2026 года новый мобильный ядерный комплекс получат все ракетные дивизии, где "штатом" предусмотрено именно такое вооружение. Надо отметить, что хотя "Ярс" несет несколько боевых блоков, он имеет дальность полета более чем 10 тысяч километров.

Причем каждый элемент разделяющейся головной части ракеты конструкторы сделали высокоманевренным и скоростным.

А использованные при создании комплекса "Ярс" прорывные технологические решения гарантируют боеприпасу высокую живучесть при преодолении любых систем противоракетной обороны.