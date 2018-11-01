Закон Самарской области от 31 октября 2018 года № 85-ГД "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Самарской области на 2019 год"

Принят Самарской Губернской Думой 23 октября 2018 года
Статья 1
В целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом "О государственной социальной помощи", установить величину прожиточного минимума пенсионера в Самарской области на 2019 год в размере 8413 рублей.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Самарской области Д.И.Азаров
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