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Рубрика: Экономика

Сбербанк отчитался о росте прибыли

Текст: Роман Маркелов

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО (международным стандартам финансовой отчетности) выросла в третьем квартале на 1,8 процента, до 228 миллиарда рублей. Об этом говорится в релизе, распространенном банком.

Фото: depositphotos
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За девять месяцев 2018 года прибыль Сбербанка составила 655,5 миллиарда рублей. Розничный кредитный портфель вырос в третьем квартале на 6,8 процента (до 6,4 триллиона рублей), корпоративный портфель увеличился на два процента (до 13,7 триллиона рублей), отмечается в релизе. С начала 2018 года корпоративный портфель вырос на 8,1 процента, розничный - на 18,9 процента.

Объем вкладов населения за девять месяцев 2018 года вырос на 2,7 процента, достигнув к октябрю 12,606 триллиона рублей. Корпоративные депозиты увеличились на 24,6 процента, поднявшись до уровня 7,283 триллиона рублей.

Экономика Финансы Банки Компании Финансы Сбербанк
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