Составлен рейтинг звезд, продолжающих зарабатывать после своей смерти

Певец, актер, танцор (и так далее) Майкл Джексон, умерший еще в 2009 году "король поп-музыки", продолжает оставаться одним из самых преуспевающих артистов вообще и самым преуспевающим среди уже умерших - в частности.

Как сообщает в своем ежегодном отчете американский деловой журнал Forbes, Джеко в шестой раз вышел на первую строчку мрачноватого чарта, в этот раз заработав за год четыреста миллионов долларов. Против 75-ти за аналогичный прошлый период.

Издание пояснило, что львиная доля впечатляющей суммы была получена от продажи за 287 миллионов принадлежавшей ему доли звукозаписывающего гиганта EMI.

Умерший в 1977-м "король рок-н-ролла" Элвис Пресли переместился с четвертого места в рейтинге мертвецов-миллионеров на второе, заработав сорок миллионов (против 35-ти в том году). Издание отмечает, что армия фанатов "короля" стабильно скупает его записи, многочисленную сувенирную продукцию и оставляет большие суммы в "Грэйсленде", его поместье в Мемфисе.

Третьим стал гольфист, актер, писатель и продюсер Арнольд Палмер, умерший в 2016-м на 88-м году жизни. Он заработал за год 35 миллионов, причем довольно экзотично - на своем эксклюзивном алкогольном напитке на основе чая.

Следом идут: карикатурист Чарльз Шульц (34 миллиона), умерший от рака в 36 лет Боб Марли (23), культовый писатель и мультипликатор Доктор Сьюз (16), основатель Playboy Хью Хефнер (15), Мэрилин Монро (14), скончавшийся от передозировки Принс (13) и убитый в 80-м Джон Леннон (12 миллионов).

Как подытожил журнал, всего за отчетный период - с 1 октября 2017 года по 1 октября 2018-го - покойные звезды принесли своим наследникам 628 миллионов долларов, что более чем в два раза выше, чем за прошлый год, когда потомкам досталось "лишь" 312 миллионов.

Ранее сообщалось, что мертвый Джексон обошел живых Бибера и Бейонсе в хит-параде.