Законопроект Свердловской области "Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Общие объемы доходов и расходов областного бюджета

1. Установить общий объем доходов областного бюджета:

1) 239227921,4 тысяч рублей на 2019 год;

2) 246727767,4 тысяч рублей на 2020 год;

3) 261887472,3 тысяч рублей на 2021 год.

2. Установить общий объем расходов областного бюджета:

1) 245692047,0 тысяч рублей на 2019 год;

2) 250007023,8 тысяч рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов - 9760175,6 тысяч рублей, на 2020 год;

3) 265553163,9 тысяч рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов - 20307658,2 тысяч рублей, на 2021 год.

Статья 2. Дефицит областного бюджета

Установить дефицит областного бюджета:

1) 6464125,6 тысяч рублей на 2019 год;

2) 3279256,4 тысяч рублей на 2020 год;

3) 3665691,6 тысяч рублей на 2021 год.

Глава 2. Доходы и расходы областного бюджета

Статья 3. Нормативы распределения отдельных доходов областного бюджета

Установить на 2019 - 2021 годы нормативы распределения между областным бюджетом, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области и местными бюджетами доходов областного бюджета, нормативы распределения по которым между бюджетами субъектов Российской Федерации, бюджетами территориальных государственных внебюджетных фондов и местными бюджетами не установлены федеральными законами, законами Свердловской области, принятыми в соответствии с федеральными законами (приложение 1).

Статья 4. Процентная доля отчисляемых в местные бюджеты отдельных налоговых доходов консолидированного бюджета Свердловской области и дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от этих доходов

1. Установить на 2019 - 2021 годы процентную долю отчисляемых в местные бюджеты налоговых доходов консолидированного бюджета Свердловской области от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в размере 20 процентов.

2. Установить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 2).

Статья 5. Свод доходов областного бюджета

Утвердить свод доходов областного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 3).

Статья 6. Главные администраторы доходов областного бюджета

Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета (приложение 4).

Статья 7. Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета и ведомственная структура расходов областного бюджета

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Свердловской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 5).

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей, на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 6).

3. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 7).

Статья 8. Перечень государственных программ Свердловской области

Утвердить перечень государственных программ Свердловской области, подлежащих реализации в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов (приложение 8).

Статья 9. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Свердловской области

Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Свердловской области:

1) 14799977,0 тысяч рублей на 2019 год, в том числе объем бюджетных ассигнований на осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием бюджетных кредитов, полученных Свердловской областью из федерального бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), - 2526,9 тысяч рублей и объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий местным бюджетам на строительство объектов социальной сферы и автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, на условиях софинансирования из федерального бюджета в части строительства автомобильных дорог - 359879,2 тысяч рублей;

2) 15501287,5 тысяч рублей на 2020 год, в том числе объем бюджетных ассигнований на осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием бюджетных кредитов, полученных Свердловской областью из федерального бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), - 2526,9 тысяч рублей и объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий местным бюджетам на строительство объектов социальной сферы и автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, на условиях софинансирования из федерального бюджета в части строительства автомобильных дорог - 373626,3 тысяч рублей;

3) 16333698,0 тысяч рублей на 2021 год, в том числе объем бюджетных ассигнований на осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием бюджетных кредитов, полученных Свердловской областью из федерального бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), - 2526,9 тысяч рублей и объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий местным бюджетам на строительство объектов социальной сферы и автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, на условиях софинансирования из федерального бюджета в части строительства автомобильных дорог - 526527,0 тысяч рублей.

Статья 10. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из областного бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств Свердловской области

Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из областного бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств Свердловской области:

1) 21709482,5 тысяч рублей на 2019 год;

2) 22546737,0 тысяч рублей на 2020 год;

3) 23385695,4 тысяч рублей на 2021 год.

Статья 11. Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

1. Установить критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений (включая городские округа) по осуществлению органами местного самоуправления указанных муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного значения:

1) 0,5 на 2019 год;

2) 0,5 на 2020 год;

3) 0,5 на 2021 год.

2. Установить критерий выравнивания финансовых возможностей сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления указанных муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного значения:

1) 0,5 на 2019 год;

2) 0,5 на 2020 год;

3) 0,5 на 2021 год.

3. Утвердить объем дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений:

1) 1593254,0 тысяч рублей на 2019 год;

2) 1654826,0 тысяч рублей на 2020 год;

3) 1363419,0 тысяч рублей на 2021 год.

4. Утвердить распределение дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений между поселениями, расположенными на территории Свердловской области, на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 9).

Статья 12. Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и заменяющие их дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) от налога на доходы физических лиц

1. Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов):

1) 0,9 на 2019 год;

2) 0,9 на 2020 год;

3) 0,9 на 2021 год.

2. Утвердить объем дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов):

1) 4501518,0 тысяч рублей на 2019 год;

2) 3251687,0 тысяч рублей на 2020 год;

3) 2530418,0 тысяч рублей на 2021 год.

3. Утвердить распределение дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на территории Свердловской области, на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов и дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) от налога на доходы физических лиц, заменяющие дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 10).

Статья 13. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам

1. Утвердить объем субсидий из областного бюджета местным бюджетам:

1) 35447912,7 тысяч рублей на 2019 год;

2) 29080327,2 тысяч рублей на 2020 год;

3) 31639887,4 тысяч рублей на 2021 год.

2. Утвердить распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 11), за исключением субсидий из областного бюджета местным бюджетам, распределение которых между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, устанавливается Правительством Свердловской области.

Статья 14. Субвенции из областного бюджета местным бюджетам

1. Утвердить объем субвенций из областного бюджета местным бюджетам:

1) 53639719,4 тысяч рублей на 2019 год;

2) 55528705,3 тысяч рублей на 2020 год;

3) 57759735,3 тысяч рублей на 2021 год.

2. Утвердить распределение субвенций из областного бюджета местным бюджетам между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 12).

Статья 15. Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам

Утвердить общий объем иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов), за исключением межбюджетных трансфертов, указанных в статьях 11 - 14 настоящего Закона:

1) 3322541,8 тысяч рублей на 2019 год;

2) 1982111,1 тысяч рублей на 2020 год;

3) 1150206,5 тысяч рублей на 2021 год.

Статья 16. Субсидии из областного бюджета отдельным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

1. Из областного бюджета предоставляются:

1) субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг;

2) субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями.

2. В случаях, предусмотренных федеральными законами, законами Свердловской области и (или) нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской области, субсидии, указанные в пункте 1 настоящей статьи, предоставляются по результатам отбора.

3. Перечисление из областного бюджета средств субсидий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, осуществляется на расчетные счета, открытые соответствующим юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в кредитных организациях, за исключением случаев, указанных в статье 30 настоящего Закона.

4. Порядок предоставления из областного бюджета субсидий, указанных в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством Свердловской области в соответствии с федеральным законодательством и настоящим Законом.

Порядок определения объема и предоставления из областного бюджета субсидий, указанных в подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством Свердловской области в соответствии с федеральным законодательством и настоящим Законом.

Глава 3. Государственный долг Свердловской области

Статья 17. Предельный объем государственного долга Свердловской области

Установить предельный объем государственного долга Свердловской области:

1) 98292839,8 тысяч рублей на 2019 год;

2) 112946791,8 тысяч рублей на 2020 год;

3) 105951695,7 тысяч рублей на 2021 год.

Статья 18. Верхний предел государственного внутреннего долга Свердловской области

Установить верхний предел государственного внутреннего долга Свердловской области:

1) по состоянию на 1 января 2020 года - 81387791,8 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Свердловской области - 1100000,0 тысяч рублей;

2) по состоянию на 1 января 2021 года - 84666695,7 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Свердловской области - 1100000,0 тысяч рублей;

3) по состоянию на 1 января 2022 года - 87231503,5 тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Свердловской области - 0,0 тысяч рублей.

Статья 19. Обслуживание государственного долга Свердловской области

Утвердить объем расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга Свердловской области:

1) 4620000,0 тысяч рублей на 2019 год, в том числе объем расходов областного бюджета на уплату процентов, начисляемых на остаток реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным Свердловской области для частичного покрытия дефицита областного бюджета, - 17116,6 тысяч рублей;

2) 6620100,6 тысяч рублей на 2020 год, в том числе объем расходов областного бюджета на уплату процентов, начисляемых на остаток реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным Свердловской области для частичного покрытия дефицита областного бюджета, - 16137,6 тысяч рублей;

3) 6620100,6 тысяч рублей на 2021 год, в том числе объем расходов областного бюджета на уплату процентов, начисляемых на остаток реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным Свердловской области для частичного покрытия дефицита областного бюджета, - 14173,3 тысяч рублей.

Статья 20. Государственные внутренние заимствования Свердловской области

Государственные внутренние заимствования Свердловской области осуществляются в соответствии с Программой государственных внутренних заимствований Свердловской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 13).

В ходе исполнения областного бюджета Правительством Свердловской области могут привлекаться:

1) кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации по кредитным линиям, лимит которых не превышает объем привлечения кредитов от кредитных организаций, предусмотренный настоящим Законом;

2) бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации при условии, что объем привлечения одного такого бюджетного кредита не превышает объем привлечения бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предусмотренный настоящим Законом.

Статья 21. Государственные гарантии Свердловской области

Установить общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение государственных гарантий Свердловской области по возможным гарантийным случаям, на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в соответствии с Программой государственных гарантий Свердловской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 14).

Глава 4. Источники финансирования дефицита областного бюджета

Статья 22. Свод источников финансирования дефицита областного бюджета

Утвердить свод источников финансирования дефицита областного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 15).

Статья 23. Главные администраторы источников финансирования дефицита областного бюджета

Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета (приложение 16).

Статья 24. Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов)

1. Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) предоставляются:

1) для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов;

2) для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов.

2. Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов), указанные в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, предоставляются на срок в пределах финансового года в объеме, не превышающем:

1) 600000,0 тысяч рублей в 2019 году;

2) 600000,0 тысяч рублей в 2020 году;

3) 600000,0 тысяч рублей в 2021 году.

Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов), указанные в подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи, предоставляются на срок до трех лет в объеме, не превышающем:

1) 300000,0 тысяч рублей в 2019 году;

2) 300000,0 тысяч рублей в 2020 году;

3) 300000,0 тысяч рублей в 2021 году.

3. За предоставление из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) бюджетных кредитов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, взимается плата в размере 0,1 процента годовых.

4. Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) предоставляются при условии предоставления такими муниципальными районами (городскими округами) обеспечения исполнения своих обязательств по возврату этих кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором (соглашением), за исключением случая, указанного в части второй настоящего пункта.

Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов), получающим дотации из областного бюджета в соответствии со статьями 11 и (или) 12 настоящего Закона и (или) субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по реализации ими их отдельных расходных обязательств, предоставляются без предоставления такими муниципальными районами (городскими округами) обеспечения исполнения своих обязательств по возврату этих кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором (соглашением).

5. Предоставление, использование и возврат муниципальными районами (городскими округами) бюджетных кредитов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, полученных из областного бюджета, осуществляются в порядке, установленном Правительством Свердловской области.

Статья 25. Реструктуризация муниципального долга

1. Разрешить Правительству Свердловской области провести в 2019 году реструктуризацию муниципального долга в части долговых обязательств муниципальных районов (городских округов) по бюджетным кредитам для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, предоставленным из областного бюджета в 2018 году.

Реструктуризация, указанная в части первой настоящего пункта, осуществляется на основе соглашения, заключаемого с муниципальным районом (городским округом), путем прекращения с 1 января 2019 года первоначального долгового обязательства по бюджетному кредиту с заменой его другим долговым обязательством, объем которого составляют сумма основного долга по реструктурируемому бюджетному кредиту, сумма начисленных и не уплаченных процентов за пользование бюджетным кредитом, пеней за несвоевременный возврат этого кредита и несвоевременную уплату процентов, и которое предусматривает следующие условия обслуживания и погашения:

1) начисление на сумму вновь возникшего долгового обязательства процентов за пользование средствами областного бюджета в размере 0,1 процента годовых;

2) предоставление рассрочки погашения вновь возникшего долгового обязательства до 31 декабря 2023 года ежегодно равными частями, а при условии достижения муниципальными районами (городскими округами) установленных Правительством Свердловской области показателей эффективности и социально-экономического развития - до 31 декабря 2026 года ежегодно равными частями.

2. Разрешить Правительству Свердловской области провести реструктуризацию муниципального долга с частичным списанием суммы основного долга по вновь возникшему долговому обязательству в размере, установленном Правительством Свердловской области, на основании соглашения, указанного в абзаце первом части второй пункта 1 настоящей статьи.

3. Порядок заключения соглашений, указанных в абзаце первом части второй пункта 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством Свердловской области.

Глава 5. Заключительные положения

Статья 26. Размер Резервного фонда Свердловской области

Утвердить размер Резервного фонда Свердловской области 500000,0 тысяч рублей на 2019 год.

Статья 27. Величина, на которую в 2019 году увеличиваются (индексируются) размеры окладов месячного денежного содержания государственных гражданских служащих Свердловской области

В 2019 году размеры окладов месячного денежного содержания государственных гражданских служащих Свердловской области увеличиваются (индексируются) на величину 4,3 процента.

Статья 28. Особенности исполнения областного бюджета по доходам от возврата субсидий, предоставленных в 2018 году из областного бюджета местным бюджетам

1. Субсидии, предоставленные в 2018 году из областного бюджета местным бюджетам, подлежат возврату в 2019 году в доходы областного бюджета в случае не достижения по состоянию на 31 декабря 2018 года значений показателей, определенных в соглашениях о предоставлении этих субсидий, заключенных в 2018 году между главными распорядителями средств областного бюджета и администрациями муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области.

2. Порядок определения объемов субсидий, подлежащих возврату в доходы областного бюджета в 2019 году в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, а также порядок такого возврата устанавливаются Правительством Свердловской области.

Статья 29. Особенности осуществления в 2019 году полномочий получателя средств областного бюджета по перечислению отдельных видов субвенций, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам

Министерство социальной политики Свердловской области, являющееся главным распорядителем средств областного бюджета, вправе в соответствии с федеральным законом принять решение об осуществлении в

2019 году Управлением Федерального казначейства по Свердловской области полномочий получателя средств областного бюджета по перечислению субвенций, предоставление которых из областного бюджета местным бюджетам предусмотрено в Законе Свердловской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг", в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные субвенции, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 30. Особенности перечисления в 2019 году субсидий из областного бюджета производителям товаров, работ и услуг, а также отдельным некоммерческиморганизациям, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями

Перечисление в 2019 году субсидий из областного бюджета, если иное не предусмотрено федеральным законодательством, осуществляется на счет финансового органа Свердловской области, открытый в Уральском главном управлении Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, на котором отражаются операции со средствами юридических лиц (их обособленных подразделений, наделенных полномочиями по ведению бухгалтерского учета), не являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации участниками бюджетного процесса (далее - неучастники бюджетного процесса), в случае их предоставления:

1) являющимся юридическими лицами производителям товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг;

2) некоммерческим организациям, не являющимися государственными и муниципальными учреждениями, определенным Правительством Свердловской области.

Операции по зачислению и списанию средств субсидий, указанных в части первой настоящей статьи, отражаются на лицевых счетах, открытых юридическим лицам в финансовом органе Свердловской области в порядке, установленном финансовым органом Свердловской области.

Финансовый орган Свердловской области осуществляет проведение кассовых выплат за счет средств субсидий, указанных в части первой настоящей статьи, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам юридических лиц, источником финансового обеспечения которых являются данные субсидии, после предоставления юридическими лицами документов, подтверждающих возникновение указанных денежных обязательств.

Статья 31. Размещение средств областного бюджета на банковских депозитах

Средства областного бюджета размещаются на банковских депозитах в порядке, установленном Правительством Свердловской области в соответствии с федеральным законодательством.

Статья 32. Особенности осуществления операций со средствами на отдельных счетах финансового органа Свердловской области

Остатки средств на счетах финансового органа Свердловской области, открытых в Уральском главном управлении Центрального банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, на которых отражаются операции со средствами, поступающими во временное распоряжение государственных казенных учреждений Свердловской области, и средствами неучастников бюджетного процесса, могут перечисляться финансовым органом Свердловской области на единый счет областного бюджета с их возвратом на счета, с которых они были ранее перечислены в соответствии с настоящей частью, в том числе в целях исполнения расчетных документов, представленных государственными казенными учреждениями Свердловской области, неучастниками бюджетного процесса, указанными в настоящей части, в финансовый орган Свердловской области в сроки, предусмотренные в части второй настоящей статьи, в порядке, установленном финансовым органом Свердловской области.

Финансовый орган Свердловской области осуществляет проведение кассовых выплат за счет средств, указанных в части первой настоящей статьи, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем представления государственными казенными учреждениями Свердловской области, неучастниками бюджетного процесса платежных документов, в порядке, установленном финансовым органом Свердловской области.

Статья 33. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор Свердловской области Е.В.Куйвашев

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