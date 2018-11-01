Тренер Микки Рурка Мэнди Блэнк найдена мертвой в ванной

29 октября в ванной своего дома в Лос-Анджелесе найдена мертвой легенда фитнеса и "звездный" тренер Мэнди Блэнк.

Об этом сообщил TMZ Sports, уточняя: труп 42-летней спортсменки обнаружила обслуга, немедленно позвонившая в 911 и вызвавшая медиков. Которым осталось лишь констатировать смерть Мэнди.

Источник сообщает, что на месте полиция не обнаружила ни алкоголя, ни следов запрещенных препаратов. Также ничто не указывает на насильственный характер смерти бодибилдерши.

Причины предстоит выяснить экспертам.

Блэнк была одной из самых больших легенд женского болдибилдинга, гимнасткой и танцовщицей, в 1999-м став самой молодой участницей, выигравшей мировое первенство Международной федерации бодибилдинга и фитнеса (IFBB).

Кроме того, в 1998-м она заняла пятое место на престижнейших соревнованиях World Arnold Classic.

В последние годы женщина работала личным тренером множества известных личностей, в числе которых были Микки Рурк, комик Поли Шор и актриса Наташа Лионни.

Плюс Блэнк появлялась в эпизодической роли в ситкоме с Майклом Дж. Фоксом "Крученый город" в 2001-м, где сыграла безымянную культуристку.