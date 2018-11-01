У посла США в России Джона Хантсмана обнаружили рак

Посол США в России Джон Хантсман раскрыл подробности состояния своего здоровья. По словам главы американской дипмиссии, врачи выявили у него меланому.

Хантсман рассказал о неутешительном диагнозе в интервью корреспонденту издания Desert News.

Вместе с тем дипломат не отчаивается и рассчитывает в ближайшее время победить болезнь. К счастью, медики выявили ее на ранней стадии.

Необходимые обследования мужчина прошел в штате Юта в одном из профильных мединститутов.

"Он пока на первой стадии, поэтому мы, скорее всего, сможем с ним справиться и все будет в порядке", - подчеркнул Хантсман. Ему предстоит на периодической основе проходить обследования.