В МИД шокированы заявлениями Франции о сотрудниках Sputnik и RT

В МИД России шокированы заявлением пресс-секретаря французского правительства Бенжамена Гриво о том, что сотрудники Sputnik и RT не являются журналистами и занимаются пропагандой.

"Честно говоря, сказать, что мы были удивлены или расстроены, - не сказать ничего. Я думаю, что это состояние, близкое к шоку, когда пресс-секретарь правительства Франции, господин Гриво, на днях заявил буквально следующее. Цитата: есть два СМИ, которые я отказываюсь видеть в пресс-зале Елисейского дворца, - это RT и Sputnik, поскольку не считаю их СМИ, они не журналисты, они занимаются пропагандой", - отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат допустила, что официальный Париж попросту не хочет "слышать альтернативные источники информации". Обвинения французских властей выглядят голословными на фоне того, что Москва так и не получила ни одного доказательства пропагандистской деятельности Sputnik и RT.

"Если такие факты есть, мы с удовольствием хотели бы их получить, тем более что это заявление прозвучало от официального представителя французского правительства", - подчеркнула Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства предостерегла Париж от "хамского поведения", пояснив, что в России могут сделать соответствующие выводы и принять симметричные меры.

"Я также, исходя из вышесказанного, хотела бы обратиться к пресс-секретарю правительства Франции. Вы что, считаете, французских журналистов будут пускать на медийные мероприятия в органы государственной власти России вечно после такого хамского отношения и к российской стороне, и к российским журналистам? Я хочу сказать, что наше терпение не бесконечно. Мы готовы обсуждать проблемы, мы готовы их решать на взаимоуважительной основе и без обвинений, которые не подкреплены фактами", - подытожила она.