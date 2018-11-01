В Совфеде ответили на угрозы МИД Великобритании

Если Великбритания хочет вернуть Россию в круг "цивилизованых" государств, то нужно садиться за стол переговоров и снимать взаимные претензии, а не сыпать угрозами, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Моорозов.

Так он прокоммнтировал RT заявление главы МИД Великобритании Джереми Ханта о желании "вернуть Россию в основанную на правилах международную систему". Министр также пообещал, что Москва заплатит "высокую цену", если не изменит поведение.

"Понятно, что нам предлагают заплатить очень высокую цену за так называемое возвращение в семью "цивилизованных" государств. Цена эта известна: наш суверенитет", - сказал Моорозов.

"Если хотите разговаривать серьезно, то надо садиться и внимательно все рассматривать, обнулять какие-то взаимные претензии, работать над взаимными ошибками, исключать идеологию двойных стандартов", - добавил он.

По словам сенатора, "тогда, может быть, международная система заработает как механизм, где учитываются интересы друг друга, суверенные права. В противном случае это тактика угроз.