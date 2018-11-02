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02.11.2018,  
11:45
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Американский трофей: БТР М113 остается на вооружении армии Вьетнама

В ходе победы в 1975 году над марионеточными проамериканскими формированиями Вьетнамская народная армия получила в свое распоряжение богатые трофеи. Это сотни единиц разнообразной боевой техники, самолеты, вертолеты, артиллерия, танки, бронетранспортеры и автомобили.

Значительное количество этого оружия находилось в исправном состоянии, и поэтому было бы неразумно им не воспользоваться. Часть техники вьетнамцы отправили в СССР и некоторые другие социалистические страны для изучения, а остальные образцы поступили в войска.

Бывшее американское оружие очень пригодилось во время операции в Камбодже против отрядов "Красных кхмеров", которые не только учинили геноцид в отношении своего населения, но и терроризировали пограничные вьетнамские населенные пункты.

Фото: KarDeN / wikimedia.org
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Спустя более чем четыре десятилетия после победоносной весны многочисленные образцы заокеанской боевой техники по-прежнему можно увидеть в репортажах из частей армии Вьетнама.

Например, продолжается использование 105-мм гаубиц М101А1. Недавно, эти орудия были использованы для создания выполненных на базе российских "Уралов" колесных самоходных артиллерийских установок.

Не списываются и гусеничные бронетранспортеры М113. Сейчас, по разным данным, продолжается эксплуатация более 200 таких машин. Они в качестве основного вооружения получили 12,7-мм пулеметы.

Их используют для транспортировки пехотинцев, есть варианты, на которые были установлены минометы.

По мнению военных экспертов, в ближайшие годы эти БТР вряд ли будут заменены на более современную технику, хотя вопрос о перевооружении давно уже назрел.

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