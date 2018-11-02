Армена Джигарханяна выпишут из санатория через неделю

83-летнего Народного артиста СССР Армена Джигарханяна выпишут из санатория, где находится на лечении, примерно через неделю.

Об этом накануне заявил друг знаменитого актера Артур Согомонян, сообщает РИА Новости.

Ранее со ссылкой на Согомоняна сообщалось, что артист уже выписан и готов через десять дней приступить к работе​​​.

Однако эту информацию вскоре опроверг адвокат Джигарханяна Евгений Парфенов. "Состояние Армена Борисовича Джигарханяна улучшилось, но он продолжает лечение в одной из столичных больниц", - приводит ТАСС слова адвоката.

"Армен Борисович собирался выписываться, но врачи порекомендовали остаться еще примерно на неделю в санатории", - пояснил впоследствии Согомонян.

Армен Борисович Джигарханян, один из любимейших россиянами отечественных актеров, был госпитализирован в середине прошлого месяца. Это уже пятая госпитализация артиста за текущий год.