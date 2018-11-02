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Армена Джигарханяна выпишут из санатория через неделю

НОВОСТЬ02.11.2018, 10:55
Текст:   Козьма Лоханкин

83-летнего Народного артиста СССР Армена Джигарханяна выпишут из санатория, где находится на лечении, примерно через неделю.

Об этом накануне заявил друг знаменитого актера Артур Согомонян, сообщает РИА Новости.

Фото: kino-teatr.ru
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Ранее со ссылкой на Согомоняна сообщалось, что артист уже выписан и готов через десять дней приступить к работе​​​.

Однако эту информацию вскоре опроверг адвокат Джигарханяна Евгений Парфенов. "Состояние Армена Борисовича Джигарханяна улучшилось, но он продолжает лечение в одной из столичных больниц", - приводит ТАСС слова адвоката.

"Армен Борисович собирался выписываться, но врачи порекомендовали остаться еще примерно на неделю в санатории", - пояснил впоследствии Согомонян.

Армен Борисович Джигарханян, один из любимейших россиянами отечественных актеров, был госпитализирован в середине прошлого месяца. Это уже пятая госпитализация артиста за текущий год.

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