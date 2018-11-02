Закон Республики Бурятия от 31 октября 2018 года № 136-VI "О величине прожиточного минимума пенсионера в Республике Бурятия на 2019 год"

Принят Народным Хуралом Республики Бурятия 31 октября 2018 года

Статья 1

В соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" установить величину прожиточного минимума пенсионера в Республике Бурятия на 2019 год на уровне величины прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии на 2019 год.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Глава Республики Бурятия А.С.Цыденов

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