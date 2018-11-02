Фото: актер из "Лучше звоните Солу" сошел с ума и отпилил себе руку

Актер Тодд Лоусон Латурретт, появляющийся, в частности, в эпизодических ролях в сериалах "Лучше звоните Солу" и "Посланники", долгие годы страдал психическими расстройствами, при этом не принимая лекарства.

В результате состояние Тодда до такой степени оставляло желать лучшего, что однажды он отрезал себе руку, прижег культю, самостоятельно изготовил протез и после этого семнадцать лет притворялся военным ветераном.

Actor de ‘Better Call Saul’ se amputó el brazo para obtener más papeles en cine y TV https://t.co/kP8l2iPwGs -



Todd Lawson LaTourrette, quien ha actuado brevemente con papeles secundarios de series de TV como Better Call Saul, Manhattan, Longmire y obt… pic.twitter.com/VdyOb20pnS — Dr Vicente Nario (@DrBicentenario) 1 ноября 2018 г.

Дикую историю описывает Task and Purpose cо ссылкой на интервью "ветерана" телеканалу KOB 4 в Альбукерке, Нью-Мексико. Напомним, это - место действия "Лучше звоните Солу" и "Во все тяжкие".

Как признался Тодд, у него биполярное расстройство, во время обострения которого он и предпринял членовредительство.

При этом Лоусон с некоторой, вероятно, иронией отметил, что он всегда хотел попробовать себя в кино, но не получалось. И лишь когда он таким чудовищным образом потерял руку, сообщая, что лишился ее на войне, у него пошли роли, поскольку история киноделам "приглянулась".

Тодд осознает: его карьера построена на лжи, и это так давит на него, что пришло время раскаяться, пройти обряд очищения и "закрыть эту главу жизни".

В заключении Тодд советует всем, у кого аналогичные проблемы, не пренебрегать лекарствами и выражает надежду, что его рассказ пойдет кому-то на пользу.

In a truly bizarre story, an actor who played in a movie about mind control soldiers, 2009’s The Men Who Stared At Goats, did something he used to get better parts. Actor Todd Lawson LaTourrette cut off his hand 12.24.2001, during a psychotic break. ~ @CryptoLoren @mediamonarchy pic.twitter.com/9kYuxiHh8I — Loren Coleman (@CryptoLoren) 2 ноября 2018 г.

На экранах Латуррет дебютировал в 2002 году в хорроре "Беззвучный крик". Снялся в фильмах и сериалах "Манхэттен", "Лонгмайр", "Он, она и попугай", "Безумный спецназ", "Пиво моим лошадям".