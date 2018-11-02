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Фото: актер из "Лучше звоните Солу" сошел с ума и отпилил себе руку

НОВОСТЬ02.11.2018, 12:37
Текст:   Олег Усков

Актер Тодд Лоусон Латурретт, появляющийся, в частности, в эпизодических ролях в сериалах "Лучше звоните Солу" и "Посланники", долгие годы страдал психическими расстройствами, при этом не принимая лекарства.

В результате состояние Тодда до такой степени оставляло желать лучшего, что однажды он отрезал себе руку, прижег культю, самостоятельно изготовил протез и после этого семнадцать лет притворялся военным ветераном. 

Дикую историю описывает Task and Purpose cо ссылкой на интервью "ветерана" телеканалу KOB 4 в Альбукерке, Нью-Мексико. Напомним, это - место действия "Лучше звоните Солу" и "Во все тяжкие".

Как признался Тодд, у него биполярное расстройство, во время обострения которого он и предпринял членовредительство.

При этом Лоусон с некоторой, вероятно, иронией отметил, что он всегда хотел попробовать себя в кино, но не получалось. И лишь когда он таким чудовищным образом потерял руку, сообщая, что лишился ее на войне, у него пошли роли, поскольку история киноделам "приглянулась".

Тодд осознает: его карьера построена на лжи, и это так давит на него, что пришло время раскаяться, пройти обряд очищения и "закрыть эту главу жизни".

В заключении Тодд советует всем, у кого аналогичные проблемы, не пренебрегать лекарствами и выражает надежду, что его рассказ пойдет кому-то на пользу.      

На экранах Латуррет дебютировал в 2002 году в хорроре "Беззвучный крик". Снялся в фильмах и сериалах "Манхэттен", "Лонгмайр", "Он, она и попугай", "Безумный спецназ", "Пиво моим лошадям".

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