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02.11.2018 16:55
Рубрика: Власть

Госдума и кабмин разработают новую госпрограмму для села

Текст: Татьяна Замахина

К июню 2019 года правительству поручено разработать и утвердить госпрограмму по развитию сельских территорий. В нижней палате парламента готовы подключиться к совместной работе над параметрами этой программы. Об этом журналистам заявил лидер фракции Сергей Неверов.

Он напомнил, что на эту тему было поручение президента РФ. Действующая программа определена на период до 2020 года, и нужен новый документ.

Депутаты ранее не раз подчеркивали необходимость продления госпрограммы - например, об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил на собрании фракции накануне рассмотрения проекта госбюджета на три года в первом чтении.

Фото: depositphotos.com
Путин поручил утвердить госпрограмму развития села

- Это запрос, прежде всего, жителей сельских территорий, - сообщил Неверов, говоря о продлении программы. - Да, сейчас действительно у нас развивается АПК, появляются новые рабочие места, развиваются технологии. Но должна быть и инфраструктура: дороги, школы, газификация, условия для досуга и спорта, детские сады.

В комитете Госдумы по аграрным вопросам готовые работать над программой. Глава комитета, коммунист Владимир Кашин рассказал, что, с его точки зрения, надо заложить в программу развития сельских территорий.

Он привел тревожные цифры, согласно которым каждый год с лица земли стираются сотни и тысячи деревень и поселков, а у 50 тыс. сельских жителей нет ни почтовой, ни телефонной связи. Больше половины сельского населения не обеспечены горячей водой и канализацией, газифицировано только 76 процентов сельских территорий. Все эти проблемы должна решить очередная госпрограмма по развитию сельских территорий.

- Надо прекратить исчезновение деревень, - уверен парламентарий. - Для этого в каждом районе надо ставить задачу - возрождать по одному производственному центру, создавать условия и давать зарплату молодежи, чтобы зарплата на селе не была в два раза меньше, чем в городе или в среднем по России.

Кашин предложил серьезно увеличить средства на поддержку села и вернуться к существовавшей в советские времена системе распределения средств, когда половина стоимости продукта шла крестьянину, а половина - переработчикам и торговле.

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