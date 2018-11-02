Законопроект Республики Хакасия "О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Статья 1. Основные характеристики республиканского бюджета Республики Хакасия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета Республики Хакасия (далее - республиканский бюджет) на 2019 год:

1) общий объем доходов республиканского бюджета в сумме 24 398 978 тыс. рублей;

2) общий объем расходов республиканского бюджета в сумме 26 523 932 тыс. рублей;

3) дефицит республиканского бюджета в сумме 2 124 954 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета на 2020 год в сумме 23 276 895 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 24 293 294 тыс. рублей;

2) общий объем расходов республиканского бюджета на 2020 год в сумме 25 453 650 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 637 000 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 26 581 282 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 330 000 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит республиканского бюджета на 2020 год в сумме 2 176 755 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 2 287 988 тыс. рублей.

3. Утвердить нормативную величину Резервного фонда Республики Хакасия на 2019 год в сумме 335 963 тыс. рублей.

4. Утвердить нормативную величину Резервного фонда Республики Хакасия на 2020 год в сумме 264 763 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 263 763 тыс. рублей.

5. Установить:

1) верхний предел государственного внутреннего долга Республики Хакасия на 01 января 2020 года в сумме 24 871 409 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Республики Хакасия в сумме 0 тыс. рублей;

2) предельный объем государственного долга Республики Хакасия на 2019 год в сумме 24 871 409 тыс. рублей.

6. Установить:

1) верхний предел государственного внутреннего долга Республики Хакасия на 01 января 2021 года в сумме 27 048 164 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Республики Хакасия в сумме 0 тыс. рублей, и на 01 января 2022 года в сумме 29 336 152 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Республики Хакасия в сумме 0 тыс. рублей;

2) предельный объем государственного долга Республики Хакасия на 2020 год в сумме 21 767 554 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 22 879 883 тыс. рублей.

7. Утвердить источники финансирования дефицита республиканского бюджета:

1) на 2019 год согласно приложению 1 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 2. Формирование доходов республиканского бюджета в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов

1. Установить, что доходы республиканского бюджета в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов формируются за счет:

1) федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных налогов и сборов - в соответствии с нормативами, установленными законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Хакасия;

2) федеральных налогов и сборов в части погашения задолженности прошлых лет по отдельным видам налогов и сборов, а также в части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам - в соответствии с нормативами распределения, установленными законодательством Российской Федерации;

3) региональных налогов, сборов и иных платежей (в части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам) и неналоговых доходов (в части доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, а также в части доходов от продажи материальных и нематериальных активов) - в соответствии с нормативами распределения согласно приложению 3 к настоящему Закону;

4) неналоговых доходов - в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Хакасия.

2. Утвердить доходы республиканского бюджета:

1) на 2019 год согласно приложению 4 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджетов Республики Хакасия и главные администраторы источников финансирования дефицита республиканского бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджетов Республики Хакасия - органов государственной власти Республики Хакасия согласно приложению 6 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита республиканского бюджета согласно приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 4. Бюджетные ассигнования республиканского бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств:

1) на 2019 год - в сумме 1 202 057 тыс. рублей;

2) на 2020 год - в сумме 1 202 393 тыс. рублей и на 2021 год - в сумме 1 202 779 тыс. рублей.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов республиканского бюджета:

1) на 2019 год согласно приложению 8 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов республиканского бюджета:

1) на 2019 год согласно приложению 10 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Республики Хакасия и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов республиканского бюджета:

1) на 2019 год согласно приложению 12 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 13 к настоящему Закону.

Статья 5. Бюджетные ассигнования дорожного фонда Республики Хакасия

Установить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Республики Хакасия:

1) на 2019 год - в сумме 1 667 977 тыс. рублей;

2) на 2020 год - в сумме 1 793 621 тыс. рублей;

3) на 2021 год - в сумме 1 954 937 тыс. рублей.

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов государственной власти Республики Хакасия и республиканских государственных учреждений

Установить с 01 января 2019 года:

1) тарифные ставки специалистам республиканских государственных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, с повышающим коэффициентом 1,25;

2) должностной оклад Г лавы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия в размере 27 497 рублей.

Статья 7. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности Республики Хакасия



Установить, что порядок осуществления бюджетных инвестиций, а также порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Республики Хакасия в форме капитальных вложений в основные средства республиканских государственных учреждений и республиканских государственных унитарных предприятий устанавливается Правительством Республики Хакасия.

Статья 8. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

1. Установить, что Правительство Республики Хакасия вправе предоставлять из республиканского бюджета субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг:

1) в случаях регулирования цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

2) в иных случаях, предусмотренных в ведомственной структуре расходов республиканского бюджета.

2. Установить, что Правительство Республики Хакасия вправе предоставлять из республиканского бюджета субсидии акционерному обществу "Дирекция республиканских рынков" на возмещение части затрат, связанных с оказанием услуг, в виде вклада в имущество общества в сумме 7 400 тыс. рублей.

3. Предоставление субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Правительства Республики Хакасия или актами уполномоченных им органов государственной власти Республики Хакасия.

Предоставление субсидий, указанных в части 2 настоящей статьи, осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Правительства Республики Хакасия.

Статья 9. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями

1. Установить, что Правительство Республики Хакасия вправе предоставлять из республиканского бюджета субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями.

2. Порядок определения объема и условия предоставления субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи, устанавливаются Правительством Республики Хакасия или уполномоченными им органами государственной власти Республики Хакасия.

Статья 10. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия

1. Утвердить в составе расходов республиканского бюджета объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия (далее - муниципальные образования) на 2019 год в сумме 8 280 107 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 7 013 493 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 7 419 991 тыс. рублей, в том числе:

1) дотации из Регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) Республики Хакасия на 2019 год в сумме 551 225 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 566 405 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 531 316 тыс. рублей;

2) субсидии из республиканского бюджета на 2019 год в сумме 666 057 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 487 673 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 498 411 тыс. рублей;

3) субвенции из республиканского бюджета на 2019 год в сумме 7 049 625 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 5 956 215 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 6 387 064 тыс. рублей;

4) иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на 2019 год в сумме 13 200 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 3 200 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 3 200 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований:

1) дотаций из Регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) Республики Хакасия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 14 к настоящему Закону;

2) субвенций из республиканского бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 15 к настоящему Закону.

3. Установить, что Правительство Республики Хакасия вправе предоставлять иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований в случаях, предусмотренных настоящим Законом.

Предоставить право Правительству Республики Хакасия предоставлять из республиканского бюджета иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований в случае распределения республиканскому бюджету из вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов для дальнейшей их передачи бюджетам муниципальных образований.

4. Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований (за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено частью 2 настоящей статьи) утверждается Правительством Республики Хакасия или осуществляется в установленном им порядке в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

5. Утвердить значение уровня расчетной бюджетной обеспеченности, принимаемого в качестве критерия выравнивания, используемого при расчете дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Республики Хакасия, на 2019 год в размере 0,6, на 2020 год в размере 0,6, на 2021 год в размере 0,6.

6. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов предоставление межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) местным бюджетам осуществляется при условии заключения органами местного самоуправления муниципальных образований соглашений с Министерством финансов Республики Хакасия о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов.

7. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов условием предоставления бюджетам муниципальных образований из республиканского бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, является централизация закупок, финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет указанных межбюджетных трансфертов в соответствии с перечнем товаров, работ и услуг, утвержденным уполномоченным органом по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для государственных и муниципальных заказчиков.

8. Установить, что предоставление межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты.

9. Установить, что территориальные органы Федерального казначейства на основании решений главных распорядителей средств республиканского бюджета осуществляют полномочия получателя средств республиканского бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 11. Дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований

1. Установить, что расчетные дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов Республики Хакасия частично заменяются дополнительными нормативами отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов Республики Хакасия от налога на доходы физических лиц:

1) на 2019 год - в размере 1 290 875 тыс. рублей;

2) на 2020 год - в размере 1 338 484 тыс. рублей;

3) на 2021 год - в размере 1 399 098 тыс. рублей.

2. Утвердить дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов Республики Хакасия от налога на доходы физических лиц согласно приложению 16 к настоящему Закону.

Статья 12. Дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований

1. Установить дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, зачисляемых в бюджеты субъектов Российской Федерации, согласно приложению 17 к настоящему Закону.

2. Доходы, зачисляемые в местные бюджеты в соответствии с нормативами, установленными частью 1 настоящей статьи, являются источниками формирования бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов.

Статья 13. Методики распределения отдельных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям

Утвердить методики распределения субвенций из республиканского бюджета муниципальным образованиям согласно приложению 18 к настоящему Закону.

Статья 14. Предоставление бюджетных кредитов в 2019 и 2020 годах

1. Установить, что в 2019-2021 годах из республиканского бюджета предоставляются бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета на эти цели:

в сумме 205 014 тыс. рублей на 2019 год, в том числе на срок, не выходящий за пределы 2019 года, в сумме 0 тыс. рублей, на срок, выходящий за пределы 2019 года, в сумме 205 014 тыс. рублей;

в сумме 119 046 тыс. рублей на 2020 год, в том числе на срок, не выходящий за пределы 2020 года, в сумме 0 рублей, на срок, выходящий за пределы 2020 года, в сумме 119 046 тыс. рублей;

в сумме 66 218 тыс. рублей на 2021 год, в том числе на срок, не выходящий за пределы 2021 года, в сумме 0 рублей, на срок, выходящий за пределы 2021 года, в сумме 66 218 тыс. рублей.

Бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований предоставляются из республиканского бюджета для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образований, для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий.

2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами:

1) для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образований, для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований, - в размере 0,1 процента годовых;

2) на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, - по ставке 0 процентов.

3. Предоставление, использование и возврат муниципальными образованиями бюджетных кредитов, полученных из республиканского бюджета, осуществляются в порядке, установленном Правительством Республики Хакасия.

4. Бюджетные кредиты из республиканского бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Республики Хакасия предоставляются при условии предоставления такими муниципальными районами (городскими округами) обеспечения исполнения своих обязательств по возврату этих кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором (соглашением), за исключением случаев, указанных в абзацах втором и третьем настоящей части.

Бюджетные кредиты из республиканского бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Республики Хакасия, получающим дотации из республиканского бюджета в соответствии с таблицами 1 и 2 приложения 14 к настоящему Закону и/или получающим налог на доходы физических лиц по дополнительным нормативам отчислений в соответствии с таблицами 1 и 2 приложения 16 к настоящему Закону, предоставляются без предоставления такими муниципальными районами (городскими округами) обеспечения исполнения своих обязательств по возврату этих кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором (соглашением).

Бюджетные кредиты из республиканского бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Республики Хакасия предоставляются без предоставления такими муниципальными районами (городскими округами) обеспечения исполнения своих обязательств по возврату этих кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором (соглашением), в случае предоставления бюджетных кредитов муниципальным районам (городским округам) для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образований в целях погашения долговых обязательств муниципальных образований.

Статья 15. Реструктуризация задолженности муниципальных образований перед республиканским бюджетом по бюджетным кредитам

1. Реструктуризация задолженности муниципальных образований перед республиканским бюджетом по бюджетным кредитам в 2019 году осуществляется при следующих условиях:

1) реструктуризации подлежат бюджетные кредиты, предоставленные из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований;

2) реструктуризация бюджетных кредитов в 2019 году осуществляется путем предоставления отсрочки, рассрочки;

3) реструктуризация предоставляется до 31 декабря 2022 года;

4) начисление процентов по реструктурированной задолженности осуществляется исходя из расчета 0,1 процента годовых на сумму рассроченной задолженности.

2. Проведение реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского бюджета, осуществляется в порядке, установленном Правительством Республики Хакасия.

Взыскание остатков непогашенных бюджетных кредитов, предоставленных из республиканского бюджета местным бюджетам, осуществляется в порядке, установленном Министерством финансов Республики Хакасия в соответствии с общими требованиями, определенными Министерством финансов Российской Федерации.

Статья 16. Государственные внутренние заимствования Республики Хакасия и государственный внутренний долг Республики Хакасия

1. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Республики Хакасия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 19 к настоящему Закону.

2. Установить, что от имени Республики Хакасия право осуществления государственных внутренних заимствований Республики Хакасия принадлежит Министерству финансов Республики Хакасия, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Министерство финансов Республики Хакасия в процессе управления государственным долгом Республики Хакасия вправе определять формы, виды и условия размещения долговых обязательств Республики Хакасия и осуществлять все необходимые действия, связанные с осуществлением заимствований и обслуживанием долговых обязательств Республики Хакасия, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Хакасия.

3. Утвердить объем расходов на обслуживание государственного долга Республики Хакасия в 2019 году в сумме 1 050 044 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 834 738 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 741 426 тыс. рублей.

4. Установить, что Министерство финансов Республики Хакасия вправе в пределах сумм, определенных в Программе государственных внутренних заимствований Республики Хакасия на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, осуществлять в 2019-2021 годах эмиссию государственных облигаций Республики Хакасия с купонным доходом.

5. Условия и процедура эмиссии и обращения государственных облигаций Республики Хакасия устанавливаются в генеральных условиях эмиссии и обращения, условиях эмиссии и обращения и решении об эмиссии выпуска (дополнительного выпуска) государственных облигаций Республики Хакасия в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Министерство финансов Республики Хакасия в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Хакасия вправе привлекать юридических лиц для оказания услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг. Условия взаимодействия Министерства финансов Республики Хакасия с указанными юридическими лицами устанавливаются соответствующими контрактами.

Статья 17. Порядок вступления в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 01 января 2019 года.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия М.В. Развожаев

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