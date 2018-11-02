Испытания самого смертоносного китайского беспилотника сняли на видео

Полет китайского средневысотного разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата CH-5 ("Цайхун-5") попал на видео. Ролик опубликован в преддверии Международного аэрокосмического салона Airshow China 2018. Он пройдет с 6 по 11 ноября в Чжухае.

В ролике видно, как дрон взлетает и поражает различные цели. Он несет высокоточные ракеты AR-1 и корректируемые бомбы. Издание Daily Mail добавляет, что этот беспилотник считается "самым смертоносным ударным дроном" Китая.

CH-5 разработан и изготовлен Китайской академией аэрокосмической аэродинамики. Максимальная взлетная масса дрона оценивается в 3,3 тонны, из которых одна тонна - это вооружение. Размах крыльев - 20 метров. Беспилотник может нести до 16 ракет "воздух-земля". Также на нем можно размещать радиолокационное оборудование, средства РЭБ, камеры выского разрешения и радиопередатчики.

Время полета без дозаправки - 60 часов. Разработчики планируют увеличить этот показатель.