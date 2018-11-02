Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
02.11.2018,  
16:38
Текст:  Илья Максимов

Испытания украинского дрона-камикадзе показали на видео

Украинская компания "Спецтехноэкспорт", входящая в структуру "Укроборонпрома", представила первое видео испытаний новейшего барражирующего боеприпаса.

Фото: DWNEWS \ youtube.com
Испытания самого смертоносного китайского беспилотника сняли на видео

Беспилотный летательный аппарат RAM несет боеголовку массой до трех килограммов, сообщает Defence Blog. Также он может вести разведку и наблюдение. По имеющимся данным, RAM способен работать автономно или под управлением оператора. Длина БПЛА составляет 1,78 метра, размах крыльев - 2,3 метра. Оборудованный электродвигателем дрон может оставаться в воздухе до 40 минут при скорости до 70 км/ч.

На представленном видео беспилотник поражает танк, не оборудованный динамической или активной защитой. Судя по всему, ранее машина уже использовалась в качестве мишени. При попадании дрона с боеголовкой в башню происходит мощный взрыв. Однако оценить его последствия сложно, так как полученные танком повреждения не показывают крупным планом. И все же можно сказать, что подобные барражирующие боеприпасы представляют серьезную опасность для живой силы и легкой бронетехники.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: Татьяна Андреева/РГ
Военные шести стран отразили нападение "боевиков" на Урале 15:35
Дым и искры: на видео попала жесткая посадка F-15 в Великобритании 31.10.2018
Перехват двух "Рафалей" и топливозаправщика в Сирии сняли на видео 31.10.2018
Украина
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
РВСН переводят на ядерный комплекс "Ярс" 01.11.2018
Бесполезный подарок: США предложили Украине устаревшие фрегаты 22.10.2018
Экстремальный полет украинского штурмовика сняли на видео 22.10.2018
испытания
Сила в универсальности: российские офицеры оценили корвет "Громкий" 30.10.2018
Беспилотный синхроптер с магнитной системой посадки испытали в Германии 30.10.2018