Ювелирная компания Mikimoto отмечает 125-летний юбилей

История бренда началась в 1893 году, когда его основатель Кокичи Микимото вырастил первую искусственную жемчужину, ни в чем не уступавшую камням, рожденным естественным путем. Спустя три года Микимото получил патент на изобретение и основал компанию на острове Оджима в Японии. Позже остров переименуют в "Жемчужный", а самого Микимото, гордость нации и поставщика императорского двора, станут называть "жемчужным художником".

Cегодня Mikimoto - целая империя с научными лабораториями и фермами, где выращивают жемчуг разных сортов, бутиками в крупнейших столицах мира, штаб-квартирой в Токио и отделением в Нью-Йорке.

Диапазон украшений Mikimoto начинается с простой классики - серег-пуссет и белоснежной нити жемчуга, и заканчивается сложнейшими изделиями, настоящими образцами ювелирного "кутюра": такими как конструкции body jewellery из десятков нитей жемчуга, которые можно надевать прямо на плечи, спину или грудь.

Чокер Collar сплетен из жемчуга акойа в форме высокого воротника и застегивается на бриллиантовую "молнию". Фото: Mikimoto

125-летний юбилей бренд отмечает украшениями высокого ювелирного искусства и новым прочтением классики.

Юбилейная коллекция Yaguruma, в которую вошли браслет, подвески и пояс - интерпретация на тему классического дизайна. Впервые коллекция с таким названием была представлена еще в 1937 году на Всемирной выставке в Париже. Ее главным и единственным экспонатом была брошь-трансформер с жемчугом акойа в актуальном тогда стиле ар-деко, которую можно было носить двенадцатью разными способами, в том числе, как изысканную заколку для прически. Продуманная до мелочей конструкция произвела на посетителей выставки неизгладимое впечатление, и Yaguruma стала первым международным успехом ювелирной марки из Страны восходящего солнца.

Другая юбилейная новинка, коллекция Praise to Nature ("Восхваление природы") дебютировала в начале этого года в Женеве. Как несложно догадаться по названию, в ее основу легли природные мотивы: в одной из двух линий сплетаются лепестки из белого золота и россыпи бриллиантов, другая посвящена морской стихии.

Коллекция Les Pétales Place Vendôme ("Лепестки площади Вандом") - это украшения с простым современным дизайном, вдохновленные темой флоры. В их основу лег любимый цветочный мотив ювелиров всего мира: лепестки розы. В изделиях Les Pétales Place Vendôme они изгибаются и сжимают в объятиях крупные жемчужины на серьгах, подвесках и кольцах или складываются в жемчужно-бриллиантовый хоровод на парадном колье.