Южнокорейская разведка оценила здоровье Ким Чен Ына по 3D-модели

Южнокорейская разведка регулярно применяет технологии 3D-моделирования для оценки изменений внешнего вида и состояния здоровья председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына. По оценкам южан, несмотря на излишний вес, Ким в настоящий момент "сравнительно здоров". Об этом рассказал южнокорейским депутатам представитель Национальной разведывательной службы Республики Корея (НРС РК) в ходе прошедших 31 октября слушаний в рамках парламентской проверки деятельности госорганов Южной Кореи. До журналистов вся эта информация дошла через члена Комитета по разведке Национального собрания (парламента) РК.

Как отметил народный избранник, имя которого информагентство Yonhap не приводит, представитель НРС сообщил следующее: южнокорейская разведка уже несколько лет назад разработала специальную программу и с тех пор успешно применяет технологию 3D-моделирования для оценки состояния здоровья и изменений внешнего облика Ким Чен Ына. Для этого используются видеозаписи официальных выступлений и прочая информация о Киме. Программа позволяет в трех измерениях составить своего рода цифровую копию лидера КНДР и определить, какие есть у него проблемы со здоровьем.

В ходе общения с депутатами южнокорейские разведчики с уверенностью заявили, что благодаря этим технологиям они хорошо осведомлены о том, как чувствует себя Ким Чен Ын. При этом народным избранникам была продемонстрирована программа в действии, которая впечатлила их. По словам присутствовавших на демонстрации, все напоминает технологии будущего, которые были показаны в вышедшем в 2015 году фильме "Миссия невыполнима: Племя изгоев".

На вопросы депутатов о текущем состоянии здоровья Ким Чен Ына разведчики ответили, что подробную информацию они не имеют право разглашать из-за ее секретности, но в целом Ким "пока достаточно здоров", хотя страдает от излишнего веса. Кроме того, для Кима фактором риска является высокое давление и диабет, которыми болели его родственники. Вполне возможно, что и сам Ким в дальнейшем будет иметь такие же проблемы.

Тут же представители НРС сообщил, что они смогли получить образцы грунта с ядерного полигона КНДР Пхунгери и изучают сейчас материал. Эксперты предположили, что грунт разведчики получили через своих журналистов, которые присутствовали на мероприятии для СМИ по ликвидации полигона.

В политических кругах при этом высказали предположения по поводу достаточно большой откровенности разведчиков, которые ранее очень неохотно шли на демонстрацию своих возможностей. "У НРС сильно урезали расходы на "специальные нужды", но теперь организация пытается сохранить прежний бюджет, лоббируя новую статью "на нужды по обеспечению вопросов безопасности". Вполне может быть, что своими заявлениями на парламентских слушаниях они пытаются доказать, что не зря тратят деньги, и пытаются таким образом оказать влияние на депутатов, которые будут обсуждать бюджет разведслужбы", - прокомментировал ситуацию один из народных избранников. Он признал, что при правительстве нынешнего президента Мун Чжэ Ина разведка стала более открытой и охотнее делится информацией, в том числе по Северной Корее, чем это было при консервативных лидерах Ли Мен Баке и Пак Кын Хе.