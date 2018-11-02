Закон Ивановской области от 1 ноября 2018 года № 51-ОЗ "О величине прожиточного минимума пенсионера в Ивановской области на 2019 год"

Принят Ивановской областной Думой 25 октября 2018 года

Настоящий Закон принят в соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 №134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" в целях установления величины прожиточного минимума пенсионера в Ивановской области на 2019 год.

Статья 1.

Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Ивановской области на 2019 год в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17.07.1999 №178-ФЗ "О государственной социальной помощи", в размере 8576 рублей.

Статья 2.

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский

Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией