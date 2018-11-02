Законопроект Республики Коми "О республиканском бюджете Республики Коми на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета Республики Коми на 2019 год:

общий объем доходов в сумме 73 326 330,8 тыс. рублей;

общий объем расходов в сумме 74 775 425,9 тыс. рублей;

дефицит в сумме 1 449 095,1 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета Республики Коми на 2020 год и на 2021 год:

общий объем доходов на 2020 год в сумме 75 138 342,8 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 75 960 106,9 тыс. рублей;

общий объем расходов на 2020 год в сумме 74 729 475,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 75 839 351,0 тыс. рублей;

профицит на 2020 год в сумме 408 867,8 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 120 755,9 тыс. рублей.

3. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов на 2020 год в сумме 3 893 858,9 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 5 386 677,7 тыс. рублей.

Статья 2

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств Республики Коми, на 2019 год в сумме 4 213 817,6 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 4 415 720,4 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 4 658 695,7 тыс. рублей.

Статья 3

1. Утвердить объем безвозмездных поступлений в республиканский бюджет Республики Коми в 2019 году в сумме 4 643 278,6 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 4 643 278,6 тыс. рублей.

2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в республиканский бюджет Республики Коми в 2020 году в сумме 4 649 138,6 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 4 649 138,6 тыс. рублей.

3. Утвердить объем безвозмездных поступлений в республиканский бюджет Республики Коми в 2021 году в сумме 4 477 472,6 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 4 477 472,6 тыс. рублей.

4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2019 году, в сумме 22 934 272,1 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам в сумме 22 536 764,3 тыс. рублей, из них объем субсидий в сумме 3 658 662,6 тыс. рублей, объем субвенций в сумме 15 184 465,7 тыс. рублей, объем иных межбюджетных трансфертов в сумме 871 339,5 тыс. рублей.

5. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году, в сумме 21 465 361,9 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам в сумме 21 067 854,1 тыс. рублей, из них объем субсидий в сумме 2 769 912,6 тыс. рублей, объем субвенций в сумме 15 361 257,3 тыс. рублей, объем иных межбюджетных трансфертов в сумме 85 000,0 тыс. рублей.

6. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году, в сумме 21 133 371,9 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам в сумме 20 735 864,1 тыс. рублей, из них объем субсидий в сумме 2 473 195,8 тыс. рублей, объем субвенций в сумме 15 361 135,9 тыс. рублей, объем иных межбюджетных трансфертов в сумме 85 000,0 тыс. рублей.

Статья 4

Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Коми на 2019 год в размере 4 005 857,4 тыс. рублей, на 2020 и 2021 годы - 4 100 150,7 тыс. рублей и 4 006 451,6 тыс. рублей соответственно.

Статья 5

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Республики Коми и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов республиканского бюджета Республики Коми на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 6

Утвердить источники финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Коми на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 7

Утвердить перечень главных администраторов доходов республиканского бюджета Республики Коми согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 8

Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Коми согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 9

Утвердить нормативы распределения доходов между республиканским бюджетом Республики Коми, бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми и бюджетами муниципальных образований в Республике Коми на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 10

Установить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 11

Установить дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми взамен части дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

Статья 12

1. Размер части прибыли государственных унитарных предприятий Республики Коми, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет и подлежащей перечислению в республиканский бюджет Республики Коми, определяется в процентах от прибыли государственных унитарных предприятий Республики Коми, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, на основании данных квартальной и годовой бухгалтерской отчетности за вычетом ранее уплаченной части прибыли за отчетный период и равен 30 процентам.

2. Перечисление указанных в части 1 настоящей статьи платежей в республиканский бюджет Республики Коми производится в порядке и в сроки, установленные Правительством Республики Коми.

Статья 13

1. Установить предельный объем государственного долга Республики Коми на 2019 год в сумме 54 719 257,8 тыс. рублей.

2. Установить предельный объем государственного долга Республики Коми на 2020 год в сумме 49 570 167,9 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 52 556 508,5 тыс. рублей.

3. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Республики Коми по состоянию на 1 января 2020 года в сумме 41 035 143,1 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Республики Коми в сумме 25 550,2 тыс. рублей.

4. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Республики Коми по состоянию на 1 января 2021 года в сумме 40 522 584,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Республики Коми в сумме 0 рублей, и на 1 января 2022 года в сумме 40 262 068,6 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Республики Коми в сумме 0 рублей.

5. Утвердить объем расходов на обслуживание государственного долга Республики Коми в 2019 году в сумме 2 960 874,9 тыс. рублей.

6. Утвердить объем расходов на обслуживание государственного долга Республики Коми в 2020 году в сумме 3 049 954,2 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 3 007 100,6 тыс. рублей.

Статья 14

1. Утвердить программу государственных внутренних заимствований Республики Коми на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.

2. Государственные внутренние заимствования Республики Коми осуществляются в целях финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Коми, а также для погашения долговых обязательств Республики Коми.

Статья 15

Утвердить программу государственных гарантий Республики Коми в валюте Российской Федерации на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

Статья 16

Установить, что плата за предоставление конкурсной документации, документации о закрытом аукционе, взимаемая в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" при осуществлении определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Республики Коми, зачисляется в доход республиканского бюджета Республики Коми.

Статья 17

1. Установить, что денежные средства, внесенные участниками конкурсов и аукционов при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Республики Коми и нужд бюджетных учреждений Республики Коми в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе и не подлежащие возврату или подлежащие перечислению оператором электронной площадки государственным и иным заказчикам Республики Коми, а также денежные суммы, подлежащие уплате по банковской гарантии по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", зачисляются в доход республиканского бюджета Республики Коми.

2. Установить, что денежные средства, перечисленные государственным заказчикам Республики Коми в качестве обеспечения исполнения государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Республики Коми (далее по тексту - государственный контракт) и не подлежащие возврату поставщикам (исполнителям, подрядчикам), а также сумма средств по банковской гарантии, подлежащих уплате гарантом государственному заказчику Республики Коми в случаях ненадлежащего исполнения обязательств принципалом, предусмотренных государственными контрактами в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", зачисляются в доход республиканского бюджета Республики Коми.

Статья 18

Установить, что сумма цены за право заключения государственного контракта в случае проведения электронного аукциона на право заключить государственный контракт в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", зачисляется в доход республиканского бюджета Республики Коми.

Статья 19

Установить, что в 2019 году учет операций со средствами республиканского бюджета Республики Коми, предоставляемыми некоммерческой организации Республики Коми "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов" в виде субсидий на финансовое обеспечение уставной деятельности, осуществляется на счете, открытом ей в Управлении Федерального казначейства по Республике Коми.

Статья 20

1. Провести в 2019 году реструктуризацию обязательств (задолженности) местных бюджетов перед республиканским бюджетом Республики Коми по предоставленным бюджетным кредитам в 2016, 2017 годах в пределах остатков не погашенных на 1 января 2019 года задолженностей, окончательный срок погашения которых наступает в 2019, 2020 годах, путем предоставления рассрочки исполнения обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам местным бюджетам на срок до 7 лет на следующих основных условиях:

1) задолженность по основному долгу подлежит погашению в период с 2022 по 2025 год с возможностью ее досрочного погашения;

2) за пользование средствами республиканского бюджета Республики Коми взимается плата в размере 0,1 процента годовых, начисляемого на остаток реструктурированной задолженности по основному долгу на дату реструктуризации;

3) отсутствие просроченной задолженности по основному долгу, уплате процентов и неустойки по акту сверки между Министерством финансов Республики Коми и соответствующим органом местного самоуправления Республики Коми на 1 января 2019 года.

2. Порядок проведения реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам, устанавливается Правительством Республики Коми.

Статья 21

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, а также субсидий, указанных в пунктах 6 - 8 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Законом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Правительства Республики Коми, с учетом требований, установленных пунктом 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 22

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2019 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Коми является распределение (перераспределение) зарезервированных в составе утвержденных статьей 5 настоящего Закона:

1) бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансирование непредвиденных расходов в резервном фонде Правительства Республики Коми и резервном фонде Правительства Республики Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, по решениям Правительства Республики Коми, в том числе перераспределение бюджетных ассигнований между указанными резервными фондами в случае недостаточности средств резервного фонда Правительства Республики Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий;

2) бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию Закона Республики Коми "О государственных гарантиях лицам, замещающим отдельные государственные должности Республики Коми", в соответствии с порядком, установленным Правительством Республики Коми;

3) бюджетных ассигнований, предусмотренных на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, в соответствии с порядком, установленным Правительством Республики Коми;

4) бюджетных ассигнований, предусмотренных на выплаты государственным гражданским служащим органов исполнительной власти Республики Коми и работникам органов исполнительной власти Республики Коми в соответствии с Федеральным законом "О государственной гражданской службе Российской Федерации" и Трудовым кодексом Российской Федерации в связи с сокращением должностей в указанных органах соответственно на основании правового акта Главы Республики Коми, Правительства Республики Коми - в порядке, установленном Правительством Республики Коми.

2. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 6 статьи 77 Закона Республики Коми "О бюджетной системе и бюджетном процессе в Республике Коми" следующие дополнительные основания для внесения в 2019 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Коми:

1) перераспределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Республики Коми, предусмотренных адресной инвестиционной программой Республики Коми, в том числе в случае отсутствия на 1 апреля 2019 года утвержденной в установленном порядке проектной документации по объектам капитального строительства, включенным в адресную инвестиционную программу Республики Коми (за исключением бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Коми), в соответствии с порядком, установленным Правительством Республики Коми;

2) распределение главным распорядителям бюджетных средств остатков средств республиканского бюджета Республики Коми, образовавшихся на 1 января 2019 года за счет не использованных в 2018 году межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

3) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утвержденного настоящим Законом объема бюджетных ассигнований на реализацию нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Республики Коми, устанавливающих расходные обязательства Республики Коми в виде социальных выплат, в случае изменения численности получателей и (или) размера социальных выплат;

4) внесение Министерством финансов Российской Федерации изменений в Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуры и принципов назначения, в части отражения расходов по кодам разделов, подразделов, видов расходов, а также по кодам целевых статей в части отражения расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

5) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утвержденного настоящим Законом объема бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы Республики Коми на соответствующий финансовый год в связи со вступлением в силу постановления Правительства Республики Коми о внесении изменений в государственную программу Республики Коми (за исключением перераспределения, указанного в пункте 1 части 2 настоящей статьи);

6) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах утвержденного настоящим Законом объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по основному мероприятию целевой статьи расходов (11 - 12 разряды кода классификации расходов бюджетов), в случаях детализации (изменения детализации) этого основного мероприятия по направлениям расходов целевой статьи расходов (13 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов) и (или) перераспределения между разделами, подразделами и (или) видами расходов, а также предусмотренных по целевой статье непрограммных направлений деятельности между разделами, подразделами и (или) видами расходов;

7) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объема бюджетных ассигнований, утвержденного настоящим Законом, в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", на основании соответствующего утвержденного регионального проекта (программы) и (или) внесенных изменений в соответствующий региональный проект (программу).

3. Внесение в 2019 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Коми в связи с увеличением бюджетных ассигнований текущего финансового года в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Республики Коми государственных контрактов, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году, осуществляется в случае принятия Правительством Республики Коми решения об увеличении бюджетных ассигнований главному распорядителю бюджетных средств на оплату указанных в настоящей части государственных контрактов.

4. Внесение в 2019 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Коми в связи с увеличением бюджетных ассигнований текущего финансового года на предоставление субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, осуществляется в случае принятия Правительством Республики Коми решения об увеличении бюджетных ассигнований главному распорядителю бюджетных средств, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных в отчетном финансовом году бюджетных ассигнований на предоставление указанных межбюджетных трансфертов.

Статья 23

1. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми:

1) на 2019 год в сумме 4 168 284,5 тыс. рублей, в том числе дотации, замененные дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми - 1 361 097,4 тыс. рублей;

2) на 2020 год в сумме 4 131 682,8 тыс. рублей, в том числе дотации, замененные дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми - 1 295 000,0 тыс. рублей;

3) на 2021 год в сумме 4 131 682,8 тыс. рублей, в том числе дотации, замененные дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми - 1 330 000,0 тыс. рублей.

2. Утвердить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми:

1) на 2019 год в размере 1,46687;

2) на 2020 год в размере 1,44245;

3) на 2021 год в размере 1,42560.

3. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (в части городских округов) в Республике Коми:

1) на 2019 год в сумме 15 109,4 тыс. рублей;

2) на 2020 год в сумме 15 001,4 тыс. рублей;

3) на 2021 год в сумме 14 849,6 тыс. рублей.

4. Утвердить критерий выравнивания финансовых возможностей поселений в Республике Коми в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов в сумме 30 рублей на одного человека.

Статья 24

1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов местным бюджетам в Республике Коми на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

2. Распределение субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам (за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено приложением 11 к настоящему Закону) устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Республики Коми.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Республики Коми, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из федерального бюджета, на 2019 и 2020 годы согласно приложению 12 к настоящему Закону.

Статья 25

1. Установить, что предоставление в 2019 году межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются такие межбюджетные трансферты, за исключением:

межбюджетных трансфертов местным бюджетам, включенных в перечень, утвержденный Правительством Республики Коми;

межбюджетных трансфертов местным бюджетам, предоставляемых за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, включенных в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации.

2. Полномочия получателя средств республиканского бюджета Республики Коми по перечислению межбюджетных трансфертов, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляются Управлением Федерального казначейства по Республике Коми на основании решений главных распорядителей средств республиканского бюджета Республики Коми в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 26

1. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования (на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования; на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования), предусмотренных настоящим Законом (далее в настоящей статье - межбюджетные трансферты), осуществляется Министерством здравоохранения Республики Коми путем ежемесячного перечисления средств межбюджетных трансфертов в срок не позднее 20-го числа текущего календарного месяца в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми.

2. Если указанный в части 1 настоящей статьи срок перечисления средств межбюджетных трансфертов приходится на день, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем, днем окончания срока перечисления ежемесячной суммы межбюджетных трансфертов считается следующий за ним рабочий день.

3. Размер ежемесячного перечисления средств межбюджетных трансфертов, порядок их использования, формы отчетности и порядок ее представления определяются Соглашением о порядке предоставления межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Коми бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми, заключаемым между Министерством здравоохранения Республики Коми и государственным бюджетным учреждением Республики Коми "Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Коми" по согласованию с Министерством финансов Республики Коми.

Статья 27

Утвердить объемы бюджетных ассигнований на 2019 год, направляемых на государственную поддержку семьи и детей, согласно приложению 13 к настоящему Закону.

Статья 28

Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2019 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из республиканского бюджета Республики Коми в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за исключением межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской Федерации, подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Коми в соответствии с бюджетным законодательством.

Статья 29

Установить с 1 января 2019 года размер индексации (коэффициент) 1,04 для следующих расходных обязательств Республики Коми:

1) республиканских денежных выплат, установленных частью 1 статьи 20 Закона Республики Коми "О социальной поддержке населения в Республике Коми";

2) ежемесячных денежных выплат, установленных Законом Республики Коми "О ежемесячной денежной выплате за особые заслуги перед Республикой Коми отдельным категориям граждан";

3) ежемесячного вознаграждения лицу, осуществляющему уход и помощь нетрудоспособному гражданину, установленного статьей 5 Закона Республики Коми "О некоторых вопросах, связанных с уходом и помощью гражданам пожилого возраста и инвалидам на территории Республики Коми";

4) пособий на ребенка, установленных частью 1 статьи 2 Закона Республики Коми "О государственных гарантиях в Республике Коми семьям, имеющим детей";

5) ежемесячной социальной выплаты матерям, воспитавшим 7 и более детей, установленной частью 5 статьи 2 Закона Республики Коми "О государственных гарантиях в Республике Коми семьям, имеющим детей";

6) размера средств на предоставление питания в день посещения занятий на одного обучающегося, установленного статьей 1 Закона Республики Коми "О предоставлении за счет средств республиканского бюджета Республики Коми образовательными организациями питания обучающимся из семей, в установленном порядке признанных малоимущими";

7) размера ежемесячных денежных средств и размера доплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) и в приемных семьях, установленного статьей 3 Закона Республики Коми "О государственной поддержке при передаче ребенка на воспитание в семью";

8) вознаграждения приемным родителям (родителю), установленного статьей 7 Закона Республики Коми "О государственной поддержке при передаче ребенка на воспитание в семью";

9) размера ежемесячных денежных средств лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающимся в семьях граждан Российской Федерации, зарегистрированных в установленном порядке по месту жительства на территории Республики Коми, и обучающимся в общеобразовательных организациях, с момента достижения ими совершеннолетия и до 1 июля года, в котором они окончили общеобразовательную организацию, установленного частью 8 статьи 1 Закона Республики Коми "О дополнительных социальных гарантиях в сфере образования детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя";

10) размера пожизненного ежемесячного материального обеспечения спортсменам, имеющим звание "Заслуженный мастер спорта России" или звание "Заслуженный мастер спорта СССР", установленного статьей 2 Закона Республики Коми "О пожизненном ежемесячном материальном обеспечении спортсменов за особые заслуги перед Республикой Коми";

11) размеров государственной социальной помощи, установленных пунктами 2, 3-2, 3-3 части 1 статьи 3 Закона Республики Коми "Об оказании государственной социальной помощи в Республике Коми".

Статья 30

Установить, что в 2019 году не допускается увеличение предельной штатной численности государственных гражданских служащих Республики Коми, иных работников органов исполнительной власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми, работников государственных казенных учреждений Республики Коми (за исключением реализации мероприятий по обеспечению оптимизации расходов республиканского бюджета Республики Коми на государственное управление путем создания государственных казенных учреждений либо увеличения штатной численности работников государственных казенных учреждений).

Статья 31

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Глава Республики Коми С.А.Гапликов

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