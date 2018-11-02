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Рубрика: Спорт

Комиссар НХЛ Бэттмен: Олимпийские игры очень нам мешают

Текст: Данила Жиляев
Национальная хоккейная лига расширяет географию. В Финляндии на "Хартвалл Арене", где обычно выступает "Йокерит", провели вынесенный матч регулярного чемпионата НХЛ "Флорида" и "Виннипег", игра прошла в рамках "Глобальной серии" североамериканской лиги. Встреча завершилась победой "Джетс" со счетом 4:2.
Фото: ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев Фото: ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев
Фото: ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев

В составе проигравшей "Флориды" шайбой отметился Евгений Дадонов, у "Виннипега" автором трех голов стал Патрик Лайне.

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Но в данном случае важен не результат матча. В конце концов, "регулярка" началась сравнительно недавно, и вся борьба еще впереди. Да и сам факт выноса игр НХЛ не является откровением.

Но конкретно этот матч, а точнее, события вокруг него, оказались объектом пристального внимания мировой спортивной общественности. Дело в том, что в Хельсинки собралось руководство НХЛ и Международной федерации хоккея (ИИХФ). И один из важнейших вопросов, который предполагается обсудить - хоккей в программе зимней Олимпиады-2022.

Проблема, как мы помним, возникла в прошлом году, когда НХЛ отказалась отпускать игроков команд лиги в расположение сборных для участия в Олимпийских играх в Пхенчхане. Многие хоккеисты выражали в связи с этим негодование, в их числе был, к примеру, капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, который до последнего заявлял о намерении присоединиться к сборной, но в итоге был вынужден уступить перед непреклонной позицией лиги. Таким образом, он, кстати, упустил шанс выиграть олимпийское "золото". Очень может быть, что такой возможности ему больше не представится: не исключено, что хоккей в принципе исключат из программы Олимпийских игр.

Фото: AP Photo/Chris O'Meara
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Об этом не так давно заявил президент ИИХФ Рене Фазель, а чуть позже в интервью "РГ" он пояснил такую позицию. Причина, по его словам, проста. Все проблемы, что неудивительно, упираются в деньги. Участие игроков НХЛ в Олимпиаде требует определенных расходов, на которые лига идти не хочет.

Комиссар НХЛ Гэри Бэттмен, аргументируя запрет хоккеистам ехать на Игры, подчеркивал, что это будет удар по имиджу североамериканского чемпионата, да и финансовые потери ощутимы. Эту логику тоже можно понять: в конце концов, многие ходят на матчи, условно говоря, "на Овечкина". И если его заведомо не будет на льду, зрительский интерес неминуемо упадет. Кроме того, поездка хоккеистов на Олимпиаду повлечет за собой серьезные расходы, которые НХЛ совершенно не устраивают. Но и ИИХФ не готова брать финансовые издержки на себя.

Как пояснил Фазель, федерация получает от Международного олимпийского комитета (МОК) вознаграждение по итогам Игр в размере 40 миллионов долларов. При этом расходы на организацию хоккейного турнира составят порядка 30-35 миллионов, и их будет должна оплатить федерация, у которой, таким образом, останется 5-10 миллионов - в разы меньше, чем могут получить федерации по другим видам спорта, организация олимпийских соревнований по которым не требует подобных затрат.

Рене Фазель обращал внимание на то, что считает необходимым участие НХЛ в Олимпийских играх, поскольку играть должны лучшие из лучших. Но пока неясно, какой возможен компромисс. Бэттмен на встрече с журналистами в Финляндии прямым текстом заявил, что Олимпиада - большая проблема для НХЛ.

"Отношение владельцев клубов лиги к Играм не изменилось со времени Пхенчхана. Олимпиада нам очень мешает, - сказал функционер. - Мы отпускали игроков на Игры раньше и получали взамен лишь трудности, а не удовлетворение".

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Пока что этот вопрос остается открытым. Между тем, на повестке дня стояла не только эта проблема, но и возможное дальнейшее расширение НХЛ. Бэттмен перечислил ряд стран, в которых планируется провести матчи лиги в будущем сезоне, а также допустил, что североамериканские команды приедут и в Россию.

"Предварительно в рамках "Глобальной серии" в будущем сезоне мы рассчитываем посетить Прагу и Стокгольм, побывать в Германии и Швейцарии, - отметил Бэттмен. - Матчи НХЛ в России возможны, хотя конкретных планов на этот счет сейчас нет. И тем не менее, я такого не исключаю. Что же касается серьезного расширения в Европу, это маловероятно. Во-первых, это дальние поездки. Во-вторых, "Хартвалл" - прекрасная арена, но таких немного. И, кроме того, мы с уважением относимся к профессиональным европейским лигам".

Словом, пока остается больше вопросов, чем ответов. Финляндия пока не прощается с НХЛ: завтра "Флорида" и "Виннипег" проведут еще одну встречу. И, возможно, к тому моменту появится новая информация о возможном будущем хоккея на Олимпийских играх, а также о перспективах расширения североамериканской лиги.

Кстати, еще один обсуждаемый вопрос - возможность проведения матча между чемпионами НХЛ и КХЛ. Но едва ли по нему в ближайшее время может быть принято решение: для этого придется решить много сложных задач, начиная календарем и заканчивая, опять же, финансовой стороной дела.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Спорт Олимпийские игры
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