Лукашенко: Кредиты следует направлять на поддержку частного бизнеса

Проявлять большую расторопность и предприимчивость в предоставлении кредитов частному бизнесу потребовал белорусский президент от исполнительной власти. Часть кредитных средств, которые выделены стране Китаем, нужно направлять и на поддержку частного предпринимательства.

Такую задачу Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба, поставил сегодня руководству правительства во время посещения Витебского мехового комбината. Президент был вынужден указать министрам, что в стране остаются невостребованными "большое количество коммерческих китайских кредитов, семь миллиардов, есть еще и дешевые". Он распорядился, чтобы в правительстве прекратили ориентироваться только на гигантов. "Есть толковый частник, которого мы знаем, не просто шарлатаны с улицы. Вот им надо помогать. Они за 20-30 миллионов долларов создадут сотни тысяч рабочих мест", - убежден Лукашенко. При этом, уточнил он, не обязательно выделять на строительство новых частных предприятий сотни миллионов или миллиарды долларов.

Глава государства привел в пример Витебский меховой комбинат. После того как предприятие было выкуплено компанией "Марко" в 2013 году, в его реконструкцию и модернизацию инвестировали около $24 млн. На комбинате уже создано более 300 рабочих мест, планируется увеличить их до 500. "Прекрасное предприятие", - похвалил президент руководство комбината.