Лукашенко прибыл с рабочей поездкой в Витебскую область

Очередная рабочая командировка белорусского лидера началась сегодня, 2 ноября, в северную область страны - Витебскую, информирует его пресс-служба.

Знатоки утверждают, что тысячелетний Витебск расцветает, как правило, вместе с весной, но и поздней осенью он тоже неотразим. Национальный центр авангардного искусства и музыкальных фестивалей, уютных мостовых и пешеходных улиц со следами седой архитектуры; город, в котором родился Марк Шагал, преподавал автор "Черного квадрата" Казимир Малевич и проводил летние дни на пленэре Илья Репин.

Но визит Александра Лукашенко связан на этот раз с еще одним достоянием республики: "белым" золотом региона, как называют местные жители Витебский меховой комбинат. Это единственное предприятие в стране, которое специализируется на переработке различных видов мехового сырья и пошиве из него одежды, головных уборов.

На комбинате, по информации пресс-службы, президенту доложат о выполнении поручений по развитию кожевенно-мехового производства, а затем он "ознакомится с технологическими процессами выделки овчины и пушнины, производством готовых изделий и выставкой выпускаемой продукции".

Кстати, Витебский меховой комбинат буквально накануне отметил свой 43-й день рождения. Пять лет назад он был выкуплен обувной компанией "Марко" для реконструкции, модернизации и финансового оздоровления, а затем предприятие было включено в холдинг "Белорусская кожевенно-обувная компания "Марко".

В настоящее время его мощность позволяет перерабатывать 300 тысяч шкур овчины, 250 тысяч шкурок пушного сырья в год. За период реконструкции и модернизации предприятия, судя по статистике, здесь освоено свыше 20 млн долларов инвестиций в основной капитал, поставлена 401 единица технологического оборудования, создано более 300 рабочих мест.