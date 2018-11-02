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Рубрика: В мире

Меркель решила не переизбраться для перекладывания ответственности

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель объяснила свой отказ баллотироваться на пост канцлера в 2021 году желанием дать возможность другим взять на себя ответственность и подготовить правящую партию к следующим выборам. Она заявила, что ее партии Христианско-демократический союз (ХДС) требуется обновление.

Фото: REUTERS
Меркель посетила Киев с официальным визитом

"Я сделала это заявление, чтобы дать возможность новым лицам, у которых могут быть другие мысли о подготовке партии к следующим выборам во главе с другими лицами", - цитирует Меркель ТАСС.

Меркель добавила, что после ухода с поста канцлера не намерена занимать никакую политическую должность в ФРГ. Ее четвертый срок станет последним. Политик напомнила, что уже 13 лет является канцлером ФРГ и 18 лет - лидером партии "Христианско-демократический союз".

Оставшиеся три года она продолжит выполнять свою работу. А от поста председателя ХДС Меркель откажется уже в декабре. Эксперты считают, что к этому шагу ее подтолкнули удручающие результаты ХДС на региональных парламентских выборах.

Наиболее вероятной преемницей Меркель называют 56-летнюю Аннегрет Крамп-Карренбауэр - генерального секретаря ХДС, которую на эту должность в феврале выдвинула сама канцлер.

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