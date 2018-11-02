МИД РФ спрогнозировал новые вбросы о запрещенных химикатах

В МИД РФ убеждены в скором появлении новых информационных вбросов о якобы разработке и использовании Россией запрещенных токсичных химикатов. Такие газетные утки появляются, как правило, в преддверии новых консультаций Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

"Бросается в глаза практически полное совпадение по времени очередных инсинуаций в западных СМИ с появлением по линии ОЗХО плана проведения дополнительных мероприятий, на которых известная группа стран попытается решить внешнеполитические задачи, входящие в прямое противоречие с основополагающими положениями Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) и принципами, заложенными в Конвенцию", - говорится в официальном комментарии ведомства на сайте.

В МИД подчеркнули, что Россия досрочно, в полном объеме, под строгим международным контролем и в соответствии с КЗХО выполнила свои обязательства по уничтожению всех национальных запасов химического оружия.